燒酒or香薰？自選香氣標籤超有感！

有煲韓劇就知道，韓國人熱愛飲燒酒，不論居家、餐廳、便利店門口統統都是其身影，就連代言人都必然是人氣明星，就如當紅女團BLACKPINK成員Jennie 就成為了「初飲初樂」燒酒的代言人，帶貨女王的威力，不容小覷。不過大家對「燒酒」的喜愛其實早已不滿足於飲，就連各種周邊亦會引起購買潮，最近韓國One Room Making推出了一款「燒酒樽香薰」 ，瓶身的造型仿似燒酒，分別有「真露」、「初飲初樂」、「CASS」等較有名的燒酒品牌，較之迷你而通透的玻璃質感非常高質，配上陣陣的香氣，最啱愛酒的小資女孩。