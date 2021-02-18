燒酒or香薰？自選香氣標籤超有感！
2021年02月18日 10:00
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有煲韓劇就知道，韓國人熱愛飲燒酒，不論居家、餐廳、便利店門口統統都是其身影，就連代言人都必然是人氣明星，就如當紅女團BLACKPINK成員Jennie 就成為了「初飲初樂」燒酒的代言人，帶貨女王的威力，不容小覷。不過大家對「燒酒」的喜愛其實早已不滿足於飲，就連各種周邊亦會引起購買潮，最近韓國One Room Making推出了一款「燒酒樽香薰」 ，瓶身的造型仿似燒酒，分別有「真露」、「初飲初樂」、「CASS」等較有名的燒酒品牌，較之迷你而通透的玻璃質感非常高質，配上陣陣的香氣，最啱愛酒的小資女孩。
雖然瓶身以燒酒為靈感，但是香氣則有花香、果香、皂香等供選擇，而瓶上的標誌則可以由客人自定文字和年份，寫上收禮人的姓名或祝福語句，打造獨一無二的香薰瓶。這款「燒酒樽香薰」 的價格由22,900韓圜起（約HK$159），有120ml、160ml和200ml 3款容量，隨包裝會附送滲透香薰用的木條、棉花等，無火香薰使用更安全，有興趣的朋友可到官網( https://bit.ly/3a9rBdx ) 感受一下燒酒的魅力。