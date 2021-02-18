【李居明大運同行】馬桶堵塞大禁忌

今日是「人日」，再恭祝大家牛年行好運，萬事勝意！

你是否經歷過，家中的馬桶堵塞，或者馬桶忽然發出不順暢的聲音？作為風水師會很警覺，這一定反映有家人的「腸」出了問題。原來腸病與家中的馬桶有關。

馬桶一定要暢通，絕不能夠堵塞，會引發家中成員的腸臟問題。老一輩師父有經驗之談，馬桶不僅堵塞，若還會滿溢出來的話，家人便響起有腸癌的警號。

所以，各位讀者，如果你發現自己家中的馬桶壞了，宜盡快找專家上門修理。腸病通常會有家族遺傳，或者因飲食不健康造成。四十五歲以上的男士，要定期做健康檢查，切莫諱疾忌醫。

你有沒有見過一間屋，廁所在屋子的中央位置，這叫做「陰死煞」。一間屋的中央叫做「天心位」，需要有正火，如果是廁所，非但沒有火，而且還是很污穢的地方。天心沒有正火，沒有太陽，代表沒有家運。但是如果屋中央是廚房，叫做「火燒心煞」，也主不吉。

化解方法是在房屋正中心的「天心位」燒衣紙，藉以燒旺此地，屋運便會好轉。古時房屋犯「陰死煞」，會在天花鑿開一個洞，讓午時的太陽射入屋中天心位，但在現代社會便不能應用。

廁所主宰着男女主人下半身的幸福。一般來說，洗手盆以下位置的櫃，反映了男女主人下半身器官的健康狀況。大家要特別注意洗手盆以下的衛生，千萬不要儲存一些過期的產品，包括裝修完剩下來的油漆、化學清潔劑之類。這些油漆慢慢變臭變壞，風水上，這會影響家人下半身器官會經常發炎，甚至患上絕症。

曾經有一個女主人患子宮癌的案例，當他們把發臭的油漆罐取走，並在廁所作徹底的清潔，三個月後女主人再作檢查，發現癌細胞竟然奇蹟般地消失了。

廚房跟廁所都有這個共同的風水禁忌，女主人的健康問題，一般在廚房和廁所都可以找到答案。所以，請主婦們定期檢查灶下的櫃，有沒有放置了一些已過期的產品。保持廚房清潔，等如保護主婦的健康。當然，有病要看醫生，這裏是從玄學的角度，幫助大家去解決一些生活中棘手的問題。

明日是大年初八，哪些人一定要拜太歲？明天公布名單！