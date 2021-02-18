愛瑪新片再演皮草魔后　網民批評英國口音爛

迪士尼成功將多部迪士尼動畫「真人化」之後，開拍60年代經典動畫《101斑點狗》（101 Dalmations）外傳《黑白魔后》（Cruella），並找來金像影后愛瑪史東（Emma Stone）飾演片中愛穿皮草的女魔頭「庫伊拉」（Cruella de Vil） 。首個預告片曝光。

今次已非迪士尼首次拍真人版《101》，96年及2000年開拍過兩集並大受歡迎，當年「庫伊拉」一角由著名女星格蓮高絲（Glenn Close）飾演。而《黑》是由「庫伊拉」年輕時代講起。預告片中除了有愛瑪多個造型之外，她亦跟足原角色大講英國口音的英語。不過就被網民留言批評難聽。有網民留言說：「睇完《黑》預告片，愛瑪史東嘅假英國口音對我嚟講好唔掂。」亦有網民批評影片調子太黑：「呢套仲係迪士尼出品，係咪？」更有網民指愛瑪個誇張妝容加上打扮令人想起DC角色「小丑女」，更被睇好成為今年萬聖節受歡迎的造型。

除了愛瑪之外，另1「愛瑪」英國女星愛瑪湯遜（Emma Thompson）亦有份參演。影片將於2021年5月28日上映。