【亞視團拜】何雙妍打鼓助興　聞亞姐總決賽嗌興奮

亞視在大埔總台舉行新春團拜，出席的包括《2020亞洲小姐》香港賽區亞軍何雙妍、季軍高文君、「2019亞洲小姐」香港賽區冠軍羅思雅、季軍范莎莎等，並由亞視聯席主席鄧俊杰、執行董事陳偉傑主持醒獅點睛儀式。

打鼓助興的何雙妍與高文君講到亞視與星皓合作拍攝電影，雙妍表示當然希望有機會參與，志願是做演員，在大年初二也跟老師學戲，希望能學以致用。高文君亦希望演戲，過去參加過話劇演出。

講到3月將舉行亞姐總決賽，雙妍感到相當興奮，可能有一輪忙碌，但暫時還未開始積極備戰，會先好好休息，多睡覺養好精神。正在港大讀書的文君相信到時兩方面兼顧會有點繁忙。

陳偉傑講到亞視今年大計，包括會與體育界及媒體合作舉辦運動節目《百萬拳王》，獎金未定，會再舉行記招公布，又指會籌拍短視頻和微電影，以及繼《小Q》、《征途》後再與星皓合作電影，主攻內地市場，投資額商議中。問到《2020亞洲小姐總決賽》甚麼時候舉行？他指受疫情關係影響及佳麗簽證問題，預計3、4月舉行，而每年一度的《亞洲小姐》亦會繼續舉辦。

另外，講到亞視早前有裝修工人在門外拉橫額追討薪金，他強調事件與亞視無關，因公司早已支付全數工程費用，是設計及工程公司與其工人之間的糾紛，事件亦已解決。