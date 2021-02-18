春夏奢華配飾　驚艷登場

今季BVLGARI從Autenticita（真實）、Amore（愛情）及Armonia（和諧）3大主題引伸出Arkadia21系列，用上豐富色彩及新穎造型演繹一系列皮具及配飾。（互聯網）

意大利頂級珠寶品牌BVLGARI自1884年創來以來，百多年來一直不停追求卓越品質，從品牌所推出的高級珠寶、名貴腕錶以至不同皮革製品設計當中皆可見到對非凡工藝的渴求。今季BVLGARI就從Autenticita（真實）、Amore（愛情）及Armonia（和諧）3大主題引伸出Arkadia21系列，用上豐富色彩及新穎造型演繹一系列包括皮具及配飾的設計。

當中手袋系列就有全新推出的Serpenti Spring Shade及Serpenti兩款設計作主打，前者採用極盡奢華的彩色蟒蛇皮革製作，袋面呈現稱為「Pitone Roccia」的天然鱗片圖案，並通過以人手特殊的上色工序，展現出充滿春天氣息的彩虹色調；後者則以淺金色Molten水蛇皮打造，採用經典長方形設計，柔軟觸感配合腕帶，可輕鬆掛於腕間。此外，系列還有多款印上色彩圖案的頭巾、圍巾、長絲巾及太陽眼鏡登場，可讓女士輕易配襯出創意時尚與優雅格調並存的造型。