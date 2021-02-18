朴信惠穿越拯救曹承佑　《Sisyphus》首播收視稱冠

韓星朴信惠與曹承佑主演的JTBC科幻懸疑劇《Sisyphus：The Myth》昨晚首播，首集平均收視錄得5.6%，稱冠同時段劇集，亦成為最高收視的JTBC水木劇（逢星期三、四播出的劇集）。

曹承佑在劇中飾演天才工程師兼「Quantum N Time」創始人韓泰術，朴信惠則飾演來自未來的救援者姜瑞海，第1集講述曹承佑坐飛機時遇上事故，他在危急關頭出手修理飛機，助全機人員脫險，而曹承佑醒來後遇上出事飛機的副機長，對方滿面傷痕，向他說：「管制局，會長，你跟他們是一夥的嗎？行李箱。」令曹承佑摸不着頭緒。

而曹承佑看了對方交給他的USB手指中的出事影片後，發現撞向飛機的是來歷不明的行李箱和10年前去年的哥哥，令一直因為有幻覺而要接受藥物治療的他感到十分迷惘，希望查清真相。而最後講到來自未來的朴信惠知道曹承佑將會遇到危險，多次打電話到他的公司，在電話錄音告知他將有人會來找他，叫他一定要逃走，並叮囑他不要打開行李箱，但沒有聽到錄音的曹承佑卻打開了行李箱，未知將會發生甚麼事。