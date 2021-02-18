賣車谷阿仔做車手　後藤久美子傳財困回流日本

曾封國民美少女的46歲日本女星後藤久美子，1996年嫁給法國前一級方程式車手阿里斯（Jean Alesi）後便移居瑞士，過住濶太生活。息影多年的她，去年才復出銀幕接拍電影《男人之苦—寅次郎返嚟啦！》。近日有傳她為捧囝囝做賽車手而財困，要回流日本吸金。

後藤婚後為阿里斯誕下兩子一女，24歲混血大女Helena近年入行做模特兒，但經常被網民勁彈不及媽咪省鏡。21歳二仔Giuliano則接老竇棒，做一級方程賽車手。阿里斯在退出車壇後，轉行做生意，其身家高達400億日圓（約29.3億港元）。兩公婆為圓兒子夢想，不惜傾家蕩產，甚至出售名車套現，阿里斯早前受訪便直言賽車是燒錢運動，非常瘋狂。

可惜，Giuliano在賽車場上成績麻麻，上月更被所屬車隊解僱。據知他有意將賽車事業搬到日本，並積極尋找贊助商。後藤為家人盛傳打算回流日本發展，她憑《男》片入圍下月中舉行的《第44屆日本奧斯卡》角逐最佳女配角，原本可以遙距出席，但她卻專誠提前回到日本接受隔離，親身出席頒獎禮，並順道為囝囝的賽車事業宣傳。