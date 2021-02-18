【無綫變天】余詠珊調職何哲圖離任！曾志偉接手發展音樂業務

無綫人事大變天！為加強節目質素，以及加速業務多元化發展，無綫一直變中求新，人事變動，首當其衝是公司變革的首步。藝人曾志偉回歸無綫並成為高層後，綜藝科掌舵人余詠珊的動向頓成焦點。根據今日無綫發出的內部通告，集團行政總裁李寶安正式宣布，余詠珊要全力協助推動公司業務發展，正式被調離綜藝科，職銜改為助理總經理 (業務發展) ，委以重任！

至於余詠珊丈夫、身為星夢娛樂行政總裁的何哲圖，由於要發展個人事業，故在本月底正式離任，由曾志偉接手並發展音樂業務。另外，早前有傳已離開無綫10年、有「電視城橋王」之稱的何麗全，在曾志偉力邀下回巢。雖然何麗全回應稱「冇傾過」，但據知他日前現身電視城，跟有關高層會面。

據知，李寶安鑑於無綫長遠的業務發展，包括大力推動多元化的串流媒體、電子商貿平台、把握大灣區及國際新媒體市場的發展機遇，故作出以上人事調動。同時，為了讓曾志偉能在綜藝科有更大的發揮及推動，全面掌管綜藝、音樂節目及製作，調配余詠珊集中火力推動公司業務，令兩者更能一展所長，令公司發展更蒸蒸日上。

內部通告如下：

名位同事：

上月董事局主席許濤先生宣布公司長遠目標，需要不斷創新求變、提升節目的投入和品質，達到業務多元發展。在製作管理、內容創作和業務發展方面會有以下新安排，即日生效：

1. 杜之克先生之職銜改為副總經理 (戲劇製作及節目)

2. 曾志偉先生之職銜改為副總經理 (綜藝、音樂製作及節目)

3. 余詠珊小姐之職銜改為助理總經理 (業務發展) ，全力協助我推動業務發展，不再負責綜藝節目

何哲圖先生將於2月28日離任，發展個人音樂事業。從即日起，公司的音樂業務由曾志偉先生負責。我祝願Herman在音樂領域再創高峰，並感謝他多年來在公司所作出的貢獻。

集團行政總裁李寶安

2021年2月18日