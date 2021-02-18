中過招更緊張！施匡翹獲贊助防疫產品慳唔少

曾患上新冠肺炎的歌手施匡翹（Zaina）跟同門藝人謝志豪（Don）為消毒品牌拍攝廣告，二人默契十足扮演情侶，即使打情罵俏亦無難度。Zaina笑指年前喜獲音樂獎項，隨即接拍廣告走勢凌厲，相信今年將「大豐收」：「呢個時勢有廣告拍係好開心，仲可以同師兄謝志豪合作，由MV夾到拍廣告，佢真係睇住我喺呢行成長。今次拍攝防疫產品廣告，其實好多人都會問我呢個問題，佢哋認為我有抗體唔使驚，但係我比以前更加緊張。」

Zaina表示之前不停買「防疫產品」，現時得到廣告商贊助「慳唔少」：「因為我哋做呢行，不時見唔同嘅人，家人都會好擔心，依家搵到可以殺菌、消毒嘅防疫產品，咁佢哋放心畀我返工。最近都忙緊拍劇同錄歌，難得有唔同嘅機會，所以好感恩！因為片場個個都係前輩，惟有自己睇多啲，見到人哋短短一場戲，成份戲本都寫滿晒，真係明白成功要付出。」

她又感謝經理人過年期間幫忙排通告，令她不敢放肆「暴飲暴食」：「因為呢排都要上電視節目，怕食太多上鏡唔靚，都要忍吓口！呢排拜年𢭃利士，為免啲長輩追問我幾時成家立室，我都識做送番啲贊助嘅消毒噴霧畀佢哋，祝番佢身體健康轉移話題。」而謝志豪透露新年與家人團聚，放鬆心情盡情吃喝，但假期過後要積極收身。