余詠珊調職　樂見曾志偉帶領綜藝科：我可以退落嚟！

余詠珊調職為無綫助理總經理（業務發展），將全力協助推動業務發展，身在電視城的她大方停步受訪，坦言過去幾年都勞心勞力：「我都覺得好攰，喺呢2、3年我花咗好多氣力喺新媒體之上，好似忘記咗自己本業，呢幾年為咗推動綜藝節目，我冇停過，跟住我嘅團隊都好辛苦，依家終於見到志偉返咗嚟，佢會喺傳統嘅綜藝做多啲嘢，將綜藝推動更加前，好開心有佢嘅帶領，做番多啲行政業務，幫公司諗吓有冇再多啲新嘅媒體可以做。」

她表示過去在綜藝方面做了許多創新的事，例如洪永城主持的《你還好嗎》，又做了big big shop同big big channel這些新品牌。雖有指近年網民對無綫的節目反應一般，她並不認同：「無綫嘅節目有口碑，收視也節節上升，收視係最實際，只係呢幾年綜藝節目受到掣肘，完全關於疫情同社運問題，好多嘢唔可以出去街拍，又唔可以飛去外地拍攝，好多嘢想做都做唔到，能夠喺廠拍到嘅都盡做。」雖然她的新職務由3月才開始，但她已放手給志偉去搞，她說：「喺我嘅範疇，之前都度咗新節目畀鄭裕玲同汪明荃，睇吓志偉能唔能接手去搞。」對被形容為削權，她說：「從來唔覺得權力係啲乜，權力愈大責任愈大。」

對星夢娛樂CEO兼老公何哲圖（Herman）離職，亦否認跟志偉有關，她說：「其實呢幾年Herman做到400幾首劇集歌，專注好多音樂行政嘅工作，佢都好攰，花咗好多精力去做，佢都考慮咗幾個月先有呢個決定。」並透露老公應該會成立個人Label。

至於即將離任星夢的何哲圖，他接受東網訪問說：「星夢工作咗7年，做咗好多音樂同製作，令星夢喺內地、華人地區多人聽廣東歌！我希望嚟緊自己開公司，唔使一年做50個製作，同時希望令廣東歌同國語歌一樣多人聽！而志偉係一個好好嘅前輩，有佢睇住一定冇問題，總之呢7年我工作得好開心！」問會否帶菊梓喬等愛將走？他說：「歌星嘢遲啲講！」