財政獨立唔使男人錢　張曦雯同男友乜都AA制

藝人張曦雯（Kelly）今日出席信用卡活動，她自言向來非常積極在網上購物，但因疫情關係收入減少，近期網上購物亦相對減少，慶幸今次的工作酬勞讓她可繼續網購，問到會否叫男友幫手找卡數？她說：「唔會，我哋財政獨立。（近期少咗收入，會唔會用多咗男友錢？ ）唔會，我哋好公平，不過佢好有紳士風度，又好錫我，佢帶我出去食飯，都係佢畀錢，我話畀番錢佢，佢唔會收。我自己嘅使費都唔會用佢錢。」

Kelly透露稍後便要到深圳拍攝《白色強人II》，先在當地隔離21日，屆時有很多時間打機，拍至4月尾才返港，提到要跟男友分隔兩地，她坦言：「我都慣咗，平時開劇都好少見。」

至於情人節，Kelly自嘲並非浪漫之人，跟男友在家中睇電視食飯度過已很滿足：「佢平時唔下廚，嗰日佢難得下廚煮牛扒同整沙律畀我食，佢仲有送花畀我，雖然之後2日間屋仲係嗰陣牛扒味，但我好欣賞佢，佢好有心。（你送咩禮物畀佢？）我冇。（已經老夫老妻？）我個性格係咁，一開始拍拖已經係咁，所以唔會有期望。」對於戲院及美容院等今日重開，她稱已預約做面部護理，又期待入戲院睇戲：「好耐冇入戲院，我懷念喺大銀幕睇動作片，男朋友都好鍾意睇戲。」