黎瑞恩復出被批走樣：唔通我仲好似18歲咁？

藝人黎瑞恩（小恩子）今日生日到電台受訪，獲主持為她準備蛋糕慶生，問到有甚麼心願，她說：「我其實無咩特別，我覺得快樂咁度過，或者係周遊列國，可惜最近因疫情無法做到。」

小恩子坦言為興趣復出，部分人批評自己「走樣」，她開玩笑地表示：「唔通我仲好似18歲咁嘅樣咩？你會唔會好驚啊咁樣。」一向熱心公益的她透露從小受家人的身教影響，培養出自己有能力便會主動幫助別人的習慣，而這種習慣也影響着自己的仔女。

重提當年她加入樂壇的經過，原本她已安排好出國讀書，因一次偶然的機會，即興參與歌唱比賽並獲冠軍，吸引到多間唱片公司的注意，最後決定留港發展。最初她入行單純地只想做好本分，但沒想到做歌手並不容易，試過錄十三小時的歌，累到站着睡覺，更要提高個人心理素質，她又憶述有次為黃凱芹與關淑怡的演唱會擔任嘉賓，一出場就被歌迷噓，她說：「好大聲，全部人都噓，我真係好驚但都要照唱，一唱完佢哋（歌迷）拍手，好有滿足感。」

節目中她大談湊仔經，自己不會將仔女與其他人比較，最重要是小朋友自己的喜好，坦言對仔女無特別期望，她說：「我期望佢哋健康同做一個好人，心地好。」