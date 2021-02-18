靈敢侶情：增進自身知識的重要性

在社交群組讀到一個由網民提問的問題：他說自己平日算大胃口，但在自助餐卻吃得不多，是否食物裏加了甚麼，令人飽得比平日快？

對於每天都在鑽研減卡路里食譜，對食材和調味都講究的我來說，這是一個問得很好的問題，事實上，近年已經很少見到有人懂得去問問題。但不知怎的，提問者在最後卻遭到網民的取笑，例如說他怕蝕底，還問他是否想連家餐廳都吃掉才心息。

然後，我想起十年前的減肥經歷。是說那個時候的我，對烹飪並不熟悉，就連餐廳怎樣做菜亦不太清楚，好聽點說是一張白紙，難聽點根本是白癡。於是，我因為好奇而做了一些測試：

我先從餐廳買來的兩盒炒菜，一盒用滾水沖去表面的油和調味料，然後拿菜去磅重，得出300克；另一盒則原整地拿去磅重，得出350克。

當時，我真的很驚訝，怎可能單是調味料、油和芡汁會重成這樣？50克可是4份之1碗飯！

隔天，我自己炒300克菜，用半湯匙油、半茶匙雞粉，但當吃完整碟菜，我竟然不覺飽，相比起之前沒沖走油和調味的350克菜，吃到一半已經飽飽滯滯，真的相差甚遠。當下我才知道，原來餐廳式做菜，跟住家真的不一樣。

我之所以說那位網民問得好，是因為他的假設：「食物裏加了甚麼」來得很正確。住家式炒菜，少油少調味；餐廳式炒菜，廚子隨手舀一勺油，加雞粉、糖，最後加生粉水埋芡。即使是同一分量的菜，便會因為調味料和油均用多了，而令到卡路里量提升，結果令人更飽肚。

海鮮也是一樣，同樣是烚蟹，家庭式用新鮮的，餐廳用冰鮮的，冰鮮蟹儲落的水分會比新鮮的為多，所以令你更快飽肚。

換言之，食物裏的確加了東西，就是比住家式更多的調味料和油，或者水。當年我對烹飪還是一張白紙所以不了解，如今寫了食譜八年，其實很多人一早已經知道。

想起那些取笑人的留言，雖然我亦有不爭氣地笑了一下，但同時又令我不禁慨嘆：你怎樣想別人，你就是怎樣的人。一個從未見過單車的小朋友，即使你怎樣形容，他亦很難想像到人類可以靠兩個車輪前進；若你不怕蝕底，又不會懂得笑人怕蝕底？

所以下次在笑人之前，真的要先增進自身的知識，不然你笑人五十步，自己分分鐘蝕足一百步。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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