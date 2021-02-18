Fit爆現身！許志安牛年大計拍劇作曲

歌手許志安、劉浩龍今早率領一眾師弟、師妹陳漢娜、蘇皓兒、馬志威、楊柳青、鄭嘉欣、灰熊、KB、Chris Collins等出席公司新春團拜，期間灰熊與KB更親自上陣舞獅助興，氣氛熱鬧。

眼見安仔身形Fit爆，原來他過年前已努力做足修身準備，又預告正式復出，他說：「知道新年一定有好多嘢食，例如盆菜、蘿蔔糕，所以過年前已Keep Fit做運動，留定Quota畀自己，直到尋日，我覺得要跑番步，唔可以再食喇！」他坦言因疫情關係未有出外拜年，只透過視像跟親友拜年。提到牛年大計，安仔希望可作多方面嘗試，尤其是作曲，他謂：「新一年想試下拍劇、作曲，自己唱咗咁多年歌，但寫歌就唔多，最近鍾意練電子琴嘅時候作曲。」

至於幾位女將陳漢娜、蘇皓兒、楊柳青及鄭嘉欣，也因疫情影響較少外出拜年，異口同聲笑言利是收入大減，其中陳漢娜表示新年間在「期間快閃店」擺賣二手衫，反應理想，她指：「雖然今次經驗很好，但礙於冇資金，所以都無計劃做老闆。」問到牛年展望？她望電影行業可以回復正軌，以及主演的電影可以上映。

去年憑劇集《三十而已》在大陸人氣飆升的馬志威，透露今年會派「開心價」利是，牛年主力內地影視及綜藝發展。而劉浩龍亦因疫情關係，原定一月到泰國拍攝的電影要延至六月才開拍，現階段會作多元化發展，繼續跟Eric Kwok（郭偉亮）與谷德昭打理平台頻道，他說：「呢個頻道反應不錯，其實都好滿足，可以喺呢個時候帶快樂畀觀眾。」