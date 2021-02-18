紅金眼鏡　「戴」旺牛年

不經不覺已經去到初九，相信在一片喜氣洋洋氣氛下，大家的身心仍然處於放假期狀態。想將呢份心情延續落去，繼續用喜鹿感重的紅、金色配飾點綴一身造型，可能係唔錯嘅辦法！趁大家逗完利是，有錢冇碇洗，立即為大家送上各大眼鏡品牌今季推出的紅色或金色眼鏡及太陽眼鏡，等你可以揀番副嚟戴，靚住旺足成個全年啦！

鏡框加紅色

紅色從來都不是眼鏡設計的主流顏色，始終亞洲人普遍認為紅色比較適合一些喜慶場合，例如：農曆新年、聖誕節或者婚禮，反正依家都仲係「正月」，又難得有多個眼鏡品牌今季齊齊推出鏡框綴上紅色細節的鏡款，大家不妨拋開「成見」，揀番副新眼鏡延續新春喜慶感覺。

紅色鏡片搶Fo

除了用上紅色鏡框的光學眼鏡選擇外，不少歐美眼鏡品牌亦經常推出採用紅色鏡片的太陽眼鏡。當中好似美國JACQUES MARIE MAGE及英國LINDA FARROW兩個時裝感偏重的眼鏡品牌，今季亦有相當出色的紅色太陽眼鏡登場。如果驚紅色鏡片太搶眼難襯？可以揀DIOR及GUCCI的漸變粉紅色及酒紅色鏡片，不過男士免問！

紅金雙鏡橋

想趁吓熱鬧入手紅色設計的眼鏡或太陽眼鏡，但又駕馭唔到紅色鏡框、鏡片款式，唔使擔心，揀返一啲鏡框有少少紅色點綴下的鏡架一樣可以，好似德國ic!berlin及美國THOM BROWNE就同樣有推出雙鏡橋的太陽眼鏡款式，於上方鏡橋就採用紅色設計，與下方金色鏡橋形成對比效果，為這類Double Bridge鏡款帶來新意。另由德國眼鏡品牌MYKITA及德國相機品牌LEICA聯名打造的太陽眼鏡亦同樣用上紅色作點綴，於全黑設計的鏡架前框位置加入幼身紅邊細節，呼應LEICA相機招牌的紅點細節，低調得來不失設計感。