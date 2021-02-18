陳豪自誇「鑊王」！宣萱情人節與同性密友共度

視帝陳豪及宣萱為劇集《陀槍師姐2021》宣傳活動。陳豪因忙於趕拍《白色強人II》香港戲份，故年初四便已復工，談到剛過去的假期他留家煮餸，海景豪宅因而曝光，陳豪笑謂：「宣萱間屋仲大仲靚。（你去過？）知到喺邊，估計到嘛。」

他自稱「鑊王」，推介自己的廚藝謂：「我煮嘢好有鑊氣嘅，簡直色香味俱全。我下廚著重高品質，餸菜都高水準。」宣萱聞言即笑謂：「佢個老婆都好高水準。」陳豪笑着認同，再大讚太太陳茵媺（Aimee）同樣廚藝了得：「我廚藝好勁，不過佢仲勁，由零開始搵網上食譜研究，煮乜都似模似樣。」

問到陳豪下一步會否計劃開餐廳？他答：「唔會啦，我間咖啡店遲啲都有食物供應，咪一樣囉。」宣萱則自言甚少下廚：「不過我覺得有心學就一定得嘅，我都煮過畀人食，朋友試過我嘅廚藝，覺得都唔係差啫。」

另外，問到宣萱新一年會否加把勁拍拖？她笑答：「算吧啦，依家疫情我都唔出街，朋友都見得唔多，呢啲嘢隨緣啦，我好享受自己嘅生活。（情人節有冇約會？）我有個同性舊同學都會約我食飯，佢好照我嘅。」