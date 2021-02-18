孖譚詠麟行山鬆一鬆　曾志偉物色人才搞好音樂節目

樂壇校長譚詠麟熱愛行山，今日初七「人日」，佢就搵埋好友曾志偉一齊出動行山睇日出，吸收日月精華，2人更合照留念，相當老友。志偉早前獲委任為無綫高層，今日無綫再正式宣布他將全面掌管綜藝、音樂節目及製作，見好友被委以重任，校長亦衷心送上祝福：「初七好日，梗係要捉呢個無綫高層出去吸收日月精華啦！祝佢事事精益求精，樣樣盡善盡美！」

無綫今日發出內部通告中，於製作管理、內容創作和業務發展方面會作出新安排，曾志偉職銜為副總經理，將掌管綜藝、音樂製作及節目，而余詠珊則被調為助理總經理（業務發展）。東網聯絡上曾志偉，被問到何哲圖離任發展個人音樂事業，無綫的音樂製作及節目由他接任，曾志偉表示剛收到公司的通知，也希望何哲圖在外邊會有自己更佳的發展，已積極物色適合人才，打造更多元化的音樂節目，並希望以音樂打破以往的界限和框架，還原香港音樂。至於余詠珊調職，曾志偉同樣希望她於新崗位上能夠勝任，工作愉快！

此外，對於細仔曾國猷離婚，曾志偉指從不會過問兒子與前媳婦之間的感情事，雖然二人已分開，但仍祝福他們各自都找到幸福。