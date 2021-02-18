本日日本：多啦A夢未來百貨公司　博多開快閃店

全球首間獲官方正式認可、於2019年年尾在東京台場DiverCity Tokyo Plaza開業的多啦A夢未來百貨公司，內裏除了可買到多款原創及客製化商品外，亦有充滿娛樂性的體驗設施，話題十足！這間百貨店即日起至3月7日會登陸九州，於JR博多城AMU EST開設期間限定店！簡單講，博多的限定店可以買到東京台場店的原創商品外，亦享用到相關的客製化商品服務，例如可以在衣服或袋子上繡上多啦A夢圖案，或在鎖匙扣上刻上名字，成為獨一無二的手信。此外更設有郵筒，只要貼上多啦A夢未來百貨公司的郵票後將明信片投進筒內，就可以幫你寄出。另外，購買任何商品都可獲得多啦A夢未來百貨公司1周年紀念明信片，若購物超過5,000日圓（約HK$365），則可獲得非賣品迷你Tote Bag。現場購物也可使用積分卡（需先成為會員），每消費100日圓（約HK$7）可獲得1分，每一分相當於1日圓，可於以後購物使用，或用來兌換獨家景品。

多啦A夢未來百貨公司期間限定店

日期：即日至3月7日

地址：JR博多城AMU EST 1樓POPUP STAGE

營業時間：周一至六10:00am~9:00pm，周日及假期10:00am~8:00pm