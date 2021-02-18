李智雅會亮相《Penthouse 2》？Eugene估首集收視破20%

韓星金素妍與Eugene主演的韓劇《Penthouse》第2季將於明晚首播，Eugene今午為電台節目《2點逃出Cultwo Show》擔任嘉賓，李智雅飾演的沈秀蓮在第1季遇害身亡，不少聽眾都好奇她會否在第2季登場，Eugene就保持神秘地說：「秀蓮可能還活着，也可能已經死了，有可能是孖生姊妹，也有可能是3胞胎，可以是有3個人，也可以是有4個人。」

而金素妍的丈夫李尚禹有份客串第2季，問到老公奇太映會否客串登場？Eugene便指丈夫不會參與第2季的拍攝。她預告第2季將有讓大家意想不到和令人震驚的大反轉，相信第1集的收視將會破20%：「有很多人在等待，應該會有很多人看第1集吧？有些人可能會覺得第2季不會比第1季有趣，但我相信絕對不會這樣。」

問到將來最想挑戰甚麼類型的作品，Eugene便透露想拍喪屍、科幻和動作片，又指現在老公奇太映忙於幫手湊女，笑指自己拍完第3季後會讓對方放假1星期。

另外，Eugene最近與同劇演員朴殷碩拍攝雜誌寫真，她穿上透視裝晒黑Bra，與身穿西裝的朴殷碩擺出親密甫士，她受訪時預告她飾演的吳允熙在第2季將會為了報仇而變得更狠毒，坦言在演繹吳允熙這個角色時覺得很難理解，會在聽編劇講解時讓自己更理解吳允熙。