AGA新歌玩日本懷舊風　靠幻想做賽車手

歌手AGA（江海迦）的新歌《CityPop》，曲風復刻80年代盛極一時的日本city pop，再注入現今流行曲的元素，展現她獨有的復古美學。今次拍攝MV她也作出一大突破，挑戰全日於綠幕前拍攝，跟隨導演指示做出不同動作，她說：「今次MV好特別，全日都喺綠幕拍攝，導演會喺後期製作唔同畫面，有好多80年代嘅事物喺入面，有Cassette機、Boom Box、懷舊嘅Mixer等等，砌成一個城市，想做番一個80年代日本城市嘅感覺。」MV中她更化身賽車遊戲角色，獨自駕車於喧嘩鬧市中穿梭，她笑言：「呢個係我考到車牌後第一個車shot！」

《CityPop》的MV都充滿現代復古元素，片頭用上熟悉的遊戲字體，令人恍如置身街機世界之中。為重現80年代日本城市紫醉金迷的感覺，MV以霓虹燈飾作主調，而且彩蛋處處，例如有「city pop神曲」《Plastic Love》的歌名，有AGA的日文「アガー」，舒文的「Zoo Music」燈牌，細心去看就會發現彩蛋處處。