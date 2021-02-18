小巧清新機　入得廳堂出得車場

香港人居住空間狹窄，挑選電器不能太大部，來自瑞典的Blueair最近出咗款輕巧的骰嘅空氣清新機Blue 3410，直徑僅230mm、高535cm，細細部就可為388平方呎的範圍進行空氣淨化，而且每小時自動淨化5次，有效去除空氣中超過99% 的微粒，如粉塵、花粉、黴菌及可引發並加重過敏症狀的寵物皮屑。

它內置PM 2.5 LED感應器，即時探測室內空氣質素並以紅(污染)、橙(中等)及藍(好)燈提示用戶，操作模式則有自動、夜間、日常及加強4種，用戶可按家居需要選擇。另外，一般空氣清新都會發出噪音，此機內置HEPASilent過濾技術，所用的濾網材質較傳統True HEPA濾網有較細密度，在無損性能下實現靜音運行，音量低至23dBA。

論到小巧，日本家電品牌Cado的LEAF 120也不惶多讓，高315mm、直徑240mm，內置藍光光觸媒技術，能夠抑制空氣中的有害物質及細菌等，消除異味同時不會釋出臭氧物質。它適用於269平方呎空間，適合擺放於書枱、床頭等位置。