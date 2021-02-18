【活到老學到老】邊個社交網玩得最出神入化？

呢個年代嘅人可以話「機」不離手，正所謂活到老學到老，社交網無分年齡界限，三歲定八十都擁有屬於自己嘅帳戶，更有獨特個人風格，好似自創「汪阿Tag」嘅73歲汪明荃，以手寫對方嘅名字Tag人，唔會隨波逐流，仲帶領群星齊齊潮玩「汪阿Tag」，「阿姐」果然有大將風範呀！

剛過去生日「登七」嘅李司棋，更新社交網仲密過後生仔，經常分享自製美食做Food Blogger，擺甫影相仲好有少女心，單眼、嘟嘴、托腮乜都出齊，佢仲對黑絲情有獨鍾，除咗針數少嘅黑絲之外，魚網絲襪亦係佢嘅喜好，不時着住暗晒滑腿，難怪網友大讚李司棋識得回春，唔識老呀！

相對年紀最大嘅76歲馮素波，70年代「七公主」其一，與陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕等睇齊。雖然現為無綫「御用婆婆」，但現實中嘅佢依然活力充沛，劇接劇冇Say No之餘，Selfie亦冇手震，最愛與網民分享拍攝花絮相，傳達正面開朗訊息。

近年轉戰內地市場嘅戴耀明，由綠葉升呢為網劇男一，不時於內地短片平台開直播，試過帶貨只收出場費已有6萬港元，可謂苦盡甘來！

李璨琛3歲半囡囡李元元（Lucy），相信係最紅星二代其中一位，雖然帳戶由媽媽梁志瑩掌管，但多得「媽媽視角」，網民先可以飽覽佢平日可愛嘅一面。Lucy憑住趣怪表情、肉感十足嘅萌爆外貌，成功吸盡網友畀Like！

張智霖與袁詠儀嘅14歲兒子張慕童（魔童）活潑好動、鬼仔性格，近年迷上踩滑板，社交網主要分享踩板英姿，開頭有戴頭盔保護，之後嘅短片已經除「罩」，最近動作難度愈玩愈高，真係後生可畏。