「嫩版周海媚」楊昕最愛單人運動　過瘦失掉做媽媽生

藝人楊昕（Jill）早前與鄧麗欣（Stephy）合作拍劇，對Stephy專業態度十分欣賞，讚Stephy演委屈喊戲時，竟然感動到全場女仔一齊陪喊。Jill屬易肥易瘦，自爆曾因為過瘦，失掉做媽媽生角色。

有「嫩版周海媚」之稱的楊昕，因身材高挑，在ViuTV劇集《男排女將》中飾演排球教練，入型入格，與Stephy有不少對手戲，Jill說劇中每一位演員都識打波，只有她一個不懂，她喜愛潛水、策騎、跳舞，全屬單人運動，對集體運動並不擅長，幾經苦練後，幸姿勢呃到人，笑言：「同劇啲人以為我打波好勁，其實我乜都唔識，好彩有佢哋睇住。」她說現在一打上癮，接到波會有成功感，發覺同人一齊打球，原來好開心。她說：「我同顧定軒和Stephy比較多對手戲，Stephy個人好Nice、好專業，見佢由朝拍到晚都唔攰，無話要抖吓，其中有場戲講佢受到委屈，佢好厲害，導演嗌Action，佢即刻喊，我哋見佢喊，大家就跟住眼淚流，之前導演有叫過我哋如果可以就一齊喊，點知唔使，Stephy帶咗我哋入戲。」她說好鍾意演戲，更貪心想接受更多挑戰，透露有兩部電影洽談中，其中一部懸疑片將於4月開拍。

在澳門出生，曾奪中華文化小姐澳門賽區冠軍的她，初出道時用過藝名楊麗和楊麗虹，大約兩年前改名楊昕，她說改名希望重新出發：「我好多朋友覺得我以前只係出寫真，畀人印象唔識演戲，改個新名係新人事新開始，對我都幾好呀，（改名後演藝運好咗？）覺得都要靠自己個人努力，如果唔努力，唔去把握機會就會錯失。」

2017年曾與模特兒楊曉穎（Sharon）推出過聯合寫真，問是否從此離開水着界？她說：「Sharon性感啲，我文青啲，都有着內衣性感部分。其實我係想畀多啲人睇到我唔同方面，寫真唔係無用，本書令人認識我，原來我性感係可以，好似遲啲拍電影，有需要都可以性感，畀人覺得係好用心去演，以前嘅嘢應該有用嘅。」但她自評身材只是普普通通，覺得行內太多樣貌身材好的女仔，她說：「之前拍過內衣app，我已經好瘦，個客話上鏡要再Slim啲。又試過拍戲，要我演媽媽生角色，想我豐滿啲，但之前我去北京讀演藝課程，讀完返嚟，大家嚇死咗，話我做乜瘦晒，嚇親人，要換人，因為我瘦咗10幾20磅，有時真係要為工作睇住身體，唔可以突然又肥又瘦，因為我一忙就成日唔記得食嘢。」但她不鼓吹病態美，認為健康有自信的女仔才最美麗，覺得自己有點肉地較好看，但她說：「不過如果角色需要瘦，我都可以減到肥。」

Profile

三圍：34C-25-35

身高：169CM

體重：110磅

嗜好：潛水、策騎、跳舞