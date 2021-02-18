J奶菜奈實　胸降粉紅影圈

相信好多AV迷都同小弟一樣，每當有藝能人下海，總係懷着好奇同期待嘅心情。事實上，近幾年先後有4位藝能人為AV迷帶來非常精彩嘅演出，包括大家都好熟悉嘅三上悠亞、「日本一彈性美巨乳」高橋聖子、「女鬼富江」仲村美羽，以及今日為大家推介嘅松本菜奈實。今年26歲嘅佢，以前係肥妹仔一名，面圓身又圓，以豐滿肉感身材同天然J Cup爆乳嚟吸引觀眾。不過，早排阿妹好積極修身，家陣已經弗咗好多，呈現出S形曲線，亦令到胸前一對大肉彈更為突出！與此同時，阿妹塊面瘦咗又靚咗，仲畀到人一種清新氣質添，簡直可以用「脫胎換骨」嚟形容！

一鳴驚人

講番菜奈實嘅出道故事，可追溯至2015年，當時佢憑住一對令人吃驚嘅J奶投身寫真界，拍咗5部寫真碟後，突然剝光豬拍全裸寫真，2017年就獲AV廠MUTEKI招攬，後來跟隨師姐三上悠亞嘅步伐，轉投AV大廠S1旗下。奈何S1因專屬女優實在太多，好快放走咗菜奈實，於是佢開始同其他AV廠合作，唔止產量多，表現仲相當悅目，最擅長用對爆乳夾到男優投降，面部表情亦相當豐富，所以佢喺FLASH 2020最強性感女星BEST 100入面，位列第18位，喺爆乳系女優之中更排名第4！

近年，菜奈實仲積極向粉紅電影圈進軍，成績仲好理想，憑初次主演電影《たわわな気持ち》而獲頒「粉紅電影THE BEST TEN」新人女優獎，呢部戲亦獲得劇本獎同作品獎，初試啼聲就咁勁，實在可喜可賀！

松本菜奈實

年齡：26歲

身高：5呎5吋

三圍：38-24-35