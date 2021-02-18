曾志偉招兵　馬浚偉認有大計：乜嘢崗位慢慢傾

無綫早前宣布正式由曾志偉擔任副總經理後，人事大變天，今日亦有多方面的人事改動，志偉亦全力負責綜藝、音樂製作及節目方面，為了加速無綫業務及不同層面節目更多元化，志偉正向外物色不同範疇人才。繼王祖藍之前正式被委任為「首席創意官」，會為「娘家」盡一分力，據知志偉亦向馬浚偉招手，希望對方返娘家協助擴展業務，而馬浚偉既與無綫高層曾勵珍乃師徒關係，與樂易玲亦是深交，近期亦有不少節目合作，可謂同聲同氣。而馬浚偉近年不停製作自家節目，拍電影、做舞台劇、演唱會，繼續開拓娛樂事業，有心有力。

東網聯絡馬浚偉，問到是否已跟曾志偉正式商討有關將來合作事宜時，馬浚偉坦言：「首先我好開心，志偉哥返咗無綫，佢確實喺演藝界太有實力，佢返TVB係一件好事，TVB亦係我娘家，嚟緊一定有好多大計，如果志偉哥認為我返去係幫到公司嘅，我絕對樂意，當然，返去做乜嘢崗位，大家有時間可以慢慢詳談。我有好多嘢都有興趣，但我本身有公司，所以最主要喺時間上同佢哋磨合到，總之志偉哥叫到，珍姐、樂小姐佢哋都認為我有能力的話，無綫都栽培咗我咁多年，我絕對願意返去回饋公司，為娘家出一分力。」