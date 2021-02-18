兩球在手 身心皆舒暢

踢過波都知，一球喺手好易被人追番，兩球喺手先叫穩陣啲！其實喺談情說性方面，男人一樣好希望有至少兩球喺手，而且分量愈勁，心情就愈靚，難怪唔少四仔作品都以脫星嘅一對肉球作招徠。唔知今次介紹嘅3套作品，又能否滿足男士嘅慾求呢？

陣容強大

大家有冇諗過，當一對白滑巨乳喺你面前出現，仲要任你把玩，可以有乜嘢玩法？呢套由BANG!推出嘅《Flawless Tits #5》，或者可以畀到大家靈感。影片由Gabbie Carter、LaSirena69、August Ames同Natasha Starr主演，單睇呢個脫星陣容，就知道片中嘅肉搏場面有幾咁波濤「胸」湧，特別要留意擁有一對34DD巨乳嘅Gabbie Carter，唔止樣靚身材正，演出仲好放蕩呢！

頂班質素

有別於日本AV界，喺美國，只有真正嘅頂級人氣脫星，先會有個人獨演嘅四仔作品。好似呢套由Pleasure Productions製作嘅《Busting Out》，全片由Charley Chase一個人孭飛，究竟呢位33歲嘅巨乳脫星有乜咁巴閉？話說佢出道冇耐，即2010年至2011年間，已橫掃CAVR、XRCO同AVN呢3個四仔頒獎禮嘅年度新進脫星，之後佢依然頻頻有獎攞，淨係呢點就證明咗佢嘅實力係幾咁勁！其實佢之所以咁有觀眾緣，除咗樣靚身材正之外，仲因為佢嘅騎乘工夫實在太出色，難怪有片廠會為佢製作個人作品啦！

生活揭密

四仔脫星嘅私生活，有冇興趣睇吓？咪以為係紀錄片喎，講緊嘅係四仔名廠Reality Kings推出嘅《RK Prime #26》。呢個系列以脫星荒淫生活為題材，一直深受美國四仔迷歡迎，新一集搵嚟Angela White、Nia Nacci、Luna Star等多位巨乳脫星演出，劇情則分為5個段落，分別係拍攝現場情不自禁色慾埋身、跟心儀男脫星休息室互動、同四仔導演肉體交流、慶功宴變情慾大雜燴，同埋搭上文藝氣息藝術家等等。雖然劇情係虛構出嚟，但相信已經能夠滿足大部分四仔迷嘅幻想。