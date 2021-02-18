大談性話題！黎耀祥後巷執到寶　阮兆祥獲爸爸邀睇A片

阮兆祥及黎耀祥於由他們主持的《雙祥見》中，炮製矜貴盆菜賀新歲，並分享了演藝生涯中拍攝群戲的經歷，阮兆祥大嘆對拍群體的回憶不太好，尤其是當年拍《公主嫁到》時，某場戲講述他們金家在刑場準備被處決，眾人一起穿着囚服，在烈日下跪了很久。雖然大家都有戴上護膝，但由於下跪時不可以偷懶坐在腳上，必須要挺直腰板跪著，真的非常攰！黎耀祥則相反，表示拍群戲都是開心的經歷。

除了談拍戲，兩人亦罕有大談關於性的話題，黎耀祥大方承認自己於年少氣盛時曾看色情刊物，他認為年輕時對性產生好奇是必經的階段，還自爆第一次看的色情刊物並不是自己購買，因為當時只有十多歲，有次偶然經過在家附近的一條後巷，發現有人於地上扔了一堆書，看真一點原來是自己嚮往已久的刊物，於是便「幫手」拾起，及後每一次經過後巷也會留意會不會再尋到「寶藏」。

阮兆祥則自爆年輕時經常把色情刊物收藏於廁所水箱後方的位置，因為他覺得媽媽平常不會碰到那個地方，直到現在阮媽媽也沒有發現這個秘密，他還大爆阮爸爸竟然曾邀當時只有十五歲的他一起觀賞色情影片，後來他和爸爸看了一會後便說要做功課離開，實情卻是第一次觀看此類影片的他感覺不太舒適，阮兆祥認為阮爸爸是想以這個方式教導他，主動讓他有經驗，覺得無趣後便不會過分好奇。