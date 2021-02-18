食店恢復晚市　莊思明楊明盆菜慰勞員工

藝人莊思明與楊明（阿楊）經營的燉湯店生意下滑，但獲一班員工無限量支持，故趁新歲兼恢復晚市堂食，身為老闆的二人特設宴慰勞下屬。盆菜「物輕情義重」，最緊要是公司上下感受到濃烈的人情味，牛年上下一心繼續打拚。

思明及阿楊年前開始以情侶檔齊闖飲食業，但先後經歷社運及疫情，生意難免受到影響，猶幸旗下一班員工相當落力盡責，甘願與老闆於逆境中互相扶持。趁着晚市相隔兩個多月再次恢復堂食，開工前思明與阿楊以盆菜與員工「開年」，疫情中「碰龍蝦」取代碰杯，大家開懷飽吃一頓。談到「復業」，思明坦言﹕「好開心，相信呢樣嘢好多人期待咗好耐，太長時間冇得出街食飯嘞。我哋會清潔好門市、確保消毒工作，同埋員工會做足檢測，希望復市後生意有好轉啦。」

回顧鼠年生意經營，阿楊坦言﹕「好彩我哋有儲落營運資金，原本係要用嚟再開分店擴充嘅，但依家就要放慢啲腳步，再一步步嚟囉。疫情中維持到咁嘅生意額，真係都算托賴嘞。」作為老闆的他深明員工的付出，感恩遇上一班「有心人」，思明接口道﹕「有時有project，佢哋仲緊張過我哋，不眠不休想做好啲，要我哋趕佢哋走先走。」

談到早前向員工發放的年終酬金，思明及阿楊異口同聲表示：「生意唔好，所以唔算好多（花紅），但我喺度承諾，只要捱過逆境，生意好番啲，佢哋（員工）想要乜都得﹗好彩每次有project，好似做盆菜同推出年榚等，每次完咗我哋就會派分紅畀大家。」至於牛年展望，二人顯得很是感觸，最希望疫情快快消失，阿楊坦言﹕「每個人都『牛精虎猛』，相信無論喺經濟或人與人之間嘅感情上，都要有健康社會先至能夠經營得到，希望牛年真係重新出發。」