兩子片場探班好感觸　洪天明唔想仔仔入娛圈發展

藝人洪天明與內地女星倪妮於電影《拆彈專家2》，有一場跟恐怖組織對戰的場面，鏡頭前氣氛緊張，鏡頭後卻原來充滿溫情，皆因天明太太周家蔚在拍攝當日，帶同兒子洪大仁（TJ）、洪竟琋（JT）到場探班，天明跟兒子見面，立即「愛的抱抱」，又攬又錫。

為爭取與兒子天倫共聚，未埋位的洪天明不惜放棄休息時間，在片場跟TJ、JT大玩捉迷藏，TJ更對天明身上的裝備充滿好奇；對於兒子探班，天明自言勾起不少童年回憶：「我以前細個就係咁樣喺片場陪爹哋（洪金寶），跟武師跳吓彈床、玩吓玩吓就過1日，主要畀老竇見吓我！就好似TJ、JT咁，其實佢哋嚟探班，我都驚佢哋悶，但事實上佢哋覺得好好玩，見到所有道具都摸吓，而我又好開心見到佢哋，感覺好sweet。」

提到TJ對他身上的反恐裝備甚感興趣，天明表示：「哥哥（TJ）好鍾意玩槍、做super hero，細佬（JT）就鍾意玩女仔玩具，好似洋娃娃，又鍾意粉紅色、又鍾意做公主同着公主衫。」問到天明將來會否希望兒子繼承衣鉢做演員？他即謂：「我會同我爹哋一樣，唔希望自己小朋友入行，因為娛樂圈發展唔容易成功，唔係你話幾勤力就會成功。」

洪天明今次在《拆彈2》中跟倪妮有不少對手戲，他大讚對方是個非常開朗的女演員，而且容易溝通：「佢樣樣嘢都會親力親為，有啲鏡頭導演冇要求佢親自上陣，佢都會自己去做，覺得佢好有heart。」