【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初八戊戌木成日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：開市、拜師、會友

忌：置業、買地、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、7、8

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

情緒起伏，遇事不懂變通，投資活動宜暫停。

金牛

缺乏理性評估，易被傳言蒙蔽，投資勿衝突！

雙子

身心顯得有氣無力，工作上容易出現小失誤。

巨蟹

精力充沛，士氣高昂，能於職場掌控主導權。

獅子

事業上受到困擾，不妨找富經驗的同事談談。

處女

異性緣不錯，或有機會碰上令你心動的對象。

天秤

工作或投資要評估風險，有因小失大的可能。

天蠍

可望一展所長，只要肯努力，荷包將有進帳。

人馬

事業好得很，但提防因過於自大而忽略細節。

山羊

貴人助力強，工作上可獲得用之不竭的能量。

水瓶

工作效率偏低，容易三心兩意，財運亦一般。

雙魚

今天的桃花運很旺，遇到意中人的機率很大。

【生肖運程】

相沖生肖：龍（10歲）

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）龍 是非多

鼠

工作運與財運皆向好，有機會增加額外收入。

牛

易受負面心態影響，財運下降，提防因小失大。

虎

桃花運上升，用心經營，感情關係將趨穩定。

兔

人緣佳，工作順利，但財運一般，不宜借貸。

龍

是日沖煞，跟伴侶溝通宜婉轉，太直易吵架。

蛇

運勢不過不失，但要提防小人，注意身心健康。

馬

事業運不俗，宜努力，謹記一分耕耘一分收穫。

羊

人氣高企，積極應對眼前挑戰，工作無往不利。

猴

士氣高昂，有意轉換工作環境者，可積極行動。

雞

具備生意頭腦，主動爭取發展機會，不用顧慮。

狗

待人態度要檢討，諸多挑剔，容易惹人討厭。

豬

處事有主見，表現出色，但要提防遭人暗算。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

默默耕耘 腳踏實地

2021辛丑牛年，地支為丑土。

丑土屬陰土，濕潤，藏寒冷之氣，同時亦為金庫，於「梅花易數」類象可以對應為礦場之地、沼澤、水種農田等。

丑土最喜多木，因為只要有木來幫助吸收水分，木可以藉此得到營養，有利生長，根深自然可以柢固；而自身的濕土亦可得以平衡，不怕水分過多，變成稀薄泥土，發揮不了用處。

丑亦代表牛，十二生肖中排行第二位。今年牛年應對為抱持牛一樣的品性「勤懇」，富有耐性，默默耕耘，腳踏實地。但千萬不要學牛一樣的大脾氣，固執己見，鑽牛角尖，過分自我中心，死牛一面頸。

在香港，新界地區約有一千多頭牛隻，分布各地，遊人假日遠足行山，多數可以遇上牛群，大家亦可以乘此機會，觀察牛隻的生活及習性，但切記要遵守野外郊遊規則，與牛隻保持安全距離和減低聲浪，不要嚇怕牛隻，破壞牠們的生活環境。

與此同時，現在香港的農業發展得相當有規模，大家可以趁今年多多試一下親自落田體驗，接觸一下簡單的田園生活，呼吸清新空氣，洗滌心靈，感受一下大自然帶來的清新氣息，學習一下牛的忍耐及訓練心志，正所謂「一分耕耘一分收穫」，牛年一定會大有得益。