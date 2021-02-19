東方日報C1：曾志偉余詠珊正式「分家」　初三騷難產成導火線

無綫大變天！隨着曾志偉回歸無綫並揚言要重整綜藝科旗鼓，一直跟他傳不和的綜藝科掌舵人余詠珊，其動向成為焦點。一錘定音，曾志偉和余詠珊正式「分家」，主理星夢唱片的何哲圖也在本月底離任，另謀個人發展。曾志偉上任不足一個月已是非連連，有傳他急召300藝員歌手助陣原定大年初三的賀年直播騷「難產」，令余詠珊及何哲圖無端成為箭靶！

無綫行政總裁李寶安昨午向員工發內部通知，宣布在製作管理、內容創作和業務發展方面，有最新的人事安排，余詠珊要全力協助推動業務發展，正式被調離綜藝科，職銜改為助理總經理（業務發展）。由於余詠珊丈夫、星夢娛樂行政總裁何哲圖（Herman）要發展個人音樂事業，本月底將離任，其職務由副總經理曾志偉接手。通告中李寶安感謝Herman：「我祝願Herman在音樂領域再創高峰，並感謝他多年來在公司所作出的貢獻。」至於同為副總經理的杜之克，會主力戲劇製作及節目的發展。

曾吹雞搞騷傳「唔夠腳」

無綫人事大變天，據知是李寶安鑑於要配合無綫長遠的業務發展，包括大力推動多元化的串流媒體、電子商貿平台、把握大灣區及國際新媒體市場的發展機遇，故作出以上人事調動，各展所長，有助日後發展。為了讓創意多多、堪稱「綜藝天王」的志偉有更大的發揮及推動，安排他全面掌管綜藝、音樂節目及製作，而余詠珊則集中火力推動公司業務，實為兩全其美的上計，並駕齊驅，令無綫的發展更蒸蒸日上。然而余詠珊近年已成為「開荒牛」，的確帶領無綫開創及把握不少新機遇，如打造兩大全新媒體平台myTV SUPER及big big channel，開拓網購平台big big shop也是其得意之作。

曾志偉上任不足一個月，不單出現人事變動，更有不少是非傳出。有傳在年廿九當日，他下令要在大年初三晚上搞賀年直播大騷，由愛將何小慧監製，出動300位藝員及歌手出席，當中更包括四大唱片如環球等的歌手，正當綜藝科急忙開會籌備之際，翌日卻突然煞停，有傳原因之一是因志偉表明不准星夢的歌手出席，在「唔夠腳」、趕不及找藝人的情況下惟有取消外，竟同時傳出有人把節目搞不成的責任全部歸咎於余詠珊及何哲圖身上！

余：做番多啲行政業務

昨日余詠珊在電視城受訪，坦言過去幾年都勞心勞力：「喺呢2、3年我花咗好多氣力喺新媒體上，好似忘記咗自己本業，呢幾年為咗推動綜藝節目，我冇停過，跟住我嘅團隊都好辛苦，依家終於見到志偉返咗嚟，佢會喺傳統嘅綜藝做多啲嘢，將綜藝推動得更加前，好開心有佢嘅帶領，我做番多啲行政業務，幫公司諗吓有冇再多啲新嘅媒體可以做。」雖然其新職務由3月才開始，但已放手給志偉去搞，她說：「喺我嘅範疇，之前度咗新節目畀鄭裕玲同汪明荃，睇吓志偉能唔能夠接手去搞。（你被形容為削權？）從來唔覺得權力係啲乜，權力愈大責任愈大。」她還透露老公何哲圖會成立個人音樂品牌，離任跟志偉無關，並說：「其實呢幾年佢做咗400幾首劇集歌，專注好多音樂行政嘅工作，佢都好攰，花咗好多精力去做，佢都考慮咗幾個月先有呢個決定。」

何：計劃開公司搞音樂

何哲圖接受本報訪問時，指在星夢工作7年十分愉快：「做咗好多音樂同製作，令星夢喺內地、華人地區多咗人聽廣東歌！我希望嚟緊自己開公司，唔使一年做50個製作，同時希望令廣東歌同國語歌一樣多人聽！志偉係一個好好嘅前輩，有佢睇住一定冇問題。」問到會否帶菊梓喬等愛將走，他卻態度保留地說：「歌星嘢遲啲講！」

另外，昨日和好友譚詠麟相約行山的志偉，表示剛剛才收到公司的通知，說希望何哲圖在外有更佳的發展外，更表示已積極物色人才，打造更多元化的音樂節目，並祝福余詠珊在新崗位工作愉快。問到其幼子曾國猷離婚，他說從沒過問其家事。另外，身為志偉老友、已離巢無綫10年的「電視城橋王」何麗全，一直被傳會回歸，雖然他以「冇傾過」作回應，據知他日前的確現身電視城，跟有關高層會面。

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