【李居明大運同行】敢在太歲頭上動土嗎？

今日大年初八，通常有拜太歲的傳統！

「太歲當頭坐，無福恐變禍！」

因為這句話，很多人在每年的正月都忙於「攝太歲」。「太歲」二字真有一定的「威力」！

今年五大犯太歲生肖：屬牛「值太歲」，屬羊「沖刑太歲」，屬龍「破太歲」，屬狗「刑太歲」及屬馬「害太歲」。犯太歲者不用擔心，中國傳統文化有攝太歲的方法，亦可以戴太歲牌、到醫院抽血驗身或洗牙，應血光之災，提早應驗太歲，便心安理得了！亦可多做喜慶的事，應驗「一喜化三災」！特別是年三十晚上，要在枕頭下放一塊「壓勝錢」！

如果你今年犯太歲，最好希望自己一過立春日，便莫名其妙地跌倒地上，應了此卦便消了此災。

此外，中國人相信踏進幾個神秘的年歲，都是較危險的，稱此為「五限」，又名為「五厄之年」。虛齡「男厄四十二，女厄三十三，赤子厄年在十二」；又說「七十二歲壽上關，八十三又逢壽上關」，有說閻王不請也自來！從這理論出發，以上列舉的部分人士，便是犯「大厄年」的險了。今年的壓勝錢放枕頭下不可少！

經我多年的研究，在面相學上有十三位置所掌管的十三個年運，代表少年、中年和晚年三停最重要的歲運。這是我的讀者一定要掌握的不傳之秘。臉上的十三個部位指十三年運，分別為16歲、19歲、22歲、25歲、28歲、41歲、44歲、45歲、48歲、51歲、60歲、61歲及71歲。每逢行到這十三個歲數，一定要設生日宴，或結婚周年紀念宴客，或公司舉辦春茗，廣派紅色喜帖，以一喜化三災。

你敢在太歲頭上動土嗎？你新居入伙，不料整座樓宇進行裝修工程，又或者居所附近有動土工程等等。如果那個方位是今年的五黃二黑位，即東南方或正北方碰巧動土的話，便犯了「動土煞」，「動土煞」關乎生命危險。

另一種叫「太歲頭上動土煞」，假如房子座落於太歲位，即今年的西南方和東北方，此屋今年不能動土，不可裝修，會應驗女主人有一劫。「動土煞」是其中一個很準、很有威力的風水煞。今年大家要留意！

你是否具備「歎世界」的條件呢？明日你要準備一面鏡子！