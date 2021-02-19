新年食多咗？大熱「減脂瘦身湯」幫到你！

農曆新年期間相信大家都吃了很多餐團年飯和新年食品，收下的除了是滿滿的祝福外，還有圓圓的肚腩和沉重的脂肪。新年伊始，各位都要重拾起瘦身這項終身事業，趕在夏天前回復好身材！想更健康、方便和快速的瘦身？不妨考慮日本大熱的「減脂瘦身湯」，去脂之餘還可以達到改善便秘、排毒、去水腫等功效，據說效果顯著且不易復胖，做法亦非常簡單，啱晒繁忙的上班一族。

【自選蔬菜搭配】

要烹調這款「減脂瘦身湯」，所需材料相當簡單，只要準備4至5種蔬菜即可。例如高麗菜、洋葱、紅蘿蔔、番茄以及西芹的組合，亦可以用白蘿蔔、金針菇等蔬菜，再按季節和個人喜好自由搭配，消脂就會更輕鬆自由。

【簡單調味】

以往，減肥餐給人的感覺都是味道不好，但這個湯可以加入由昆布和柴魚浸炮製成的高湯、小量油、香草及各種的調味料，製作自己喜歡的口味，亦可以加入薑等提提鮮。此外，還可以製成濃湯飲用，做法是把蔬菜湯放涼後倒入果汁機，攪拌至濃稠狀態後再倒回鍋中以小火加熱即可。

【做法和飲法】

蔬菜湯的做法亦不需要高深的廚藝，只須把蔬菜切成同等大小，再倒入鍋中加入蓋過食材的水分，把所有蔬菜煮軟及調味即可。每次可以做3至5天的分量，到飲用時再加熱即可。飲法是在餐前飲1碗，連菜亦要一并食。剛開始時可在晚餐前飲，等習慣後慢慢再加至1日3餐前各飲一碗，發揮最大的功效。

【原理及好處】

以往不少人會選擇以水煮食物瘦身，但其實食物大量的營養都會流失到湯水裏面。將蔬菜連湯飲用才能更好的吸收營養，同時增加飽肚感，並有助減少對其他食物的攝入。此外，以富含大量營養和纖維製成的「減脂瘦身湯」亦可幫助繁忙的都市人攝取足夠的膳食纖維及植化素，改善便秘、消化不良等問題；同時亦有助身體排出累積的毒素，調整腸內環境，甚至可以養成「易瘦體質」。

【同場加映：椰菜瘦身法】

如果連煲蔬菜湯都覺得麻煩或者不喜飲湯的話亦有另一個介紹，那就是日本醫生寺師義典親測並推薦的「椰菜減肥法」；不但可於3個月的短短時間減掉20kg，減掉14cm腰圍，更可顯著改善身體毛病。全因椰菜富含維他命C和纖維，具緩解便秘功效，對膚質也大有幫助，用作瘦身餐也不會令皮膚變得粗糙。食法方面亦相當簡單，只須於每天的午餐和晚餐前吃1/6個椰菜，然後吃餸，最後吃飯即可。如果吃不慣生椰菜的話可以用熱水浸煮並加入小量無油的調味料食用。據說不少日本藝人和模特兒都親測過，證實此法有效，非常適合懶人。