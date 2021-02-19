【緊身衫玲瓏浮凸】《東張》李旻芳成Icon　被封「巨乳任何仁」

女星要顯露身材，唔一定要着三點式嘅，有時包得密密實實，一件緊身衫凸顯身材之餘，仲帶一份神秘感添！然而《東張西望》兩位主持李旻芳同利穎怡就將緊身衫推向極致，為咗佢哋，唔少宅男都爭住睇《東張》。

先講李旻芳，佢最鍾意着緊身衫做街訪，之前佢着嗰件深藍色毛衣勁貼身，完全凸顯佢嘅好身材，件衫仲同「任何仁」撞色，有網友仲講笑話封佢係「巨乳版任何仁」。至於利穎怡，身材向來勻稱，佢最鍾意就係着緊身衫，真係咩色都有，睇佢社交網非常繽紛！

有啲女星平時着得好少，好似擁有36E上圍嘅陳婉衡咁，見佢水着同Sport Bra仲多過佢「着衫」。不過物以罕為貴，其實佢都好鍾意着緊身衫，着咗之後更見蔚為奇觀呀！

而馬國女神林明楨都係以身材同靚樣見稱，着咗緊身衫後，佢導彈上圍簡直令人抖不過氣，再加上佢嘅童顏，有網民就封佢為史上着緊身衫最靚嘅女星。不過講到最誇張，就一定要數台灣DJ藍星蕾，佢之前着緊身衫配以𠝹胸袋，完全睇到人窒息，有網民仲問：「點解條帶唔見咗？」

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