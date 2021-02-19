吳卓羲收藏價值7位數Figure　北京開博物館放珍藏

藝人吳卓羲向來都有儲雕塑、Figure公仔，共有數百件收藏品，總值共7位數字，家中更有個1:1漫威超級英雄人物Iron Man，收藏品的數量，連母親都指他太瘋狂。2年前，他索性於北京開了首家雕像博物館，專門擺放他的心頭好，實行開放給眾雕塑、Figure迷欣賞。

博物館分3層，有2層是陳列展示區，當中的雕塑包括Marvel、星戰、DC的英雄角色等，真的令人眼花繚亂，不過館內展品只佔他收藏品的3分之1，不少還安置在家裏。他說：「因為實在太多，如果合價錢嘅我都會賣出去，好似漫威惡靈騎士呢個攞咗雕塑大獎，已經炒到一倍多價錢。」

擬移師深圳 開餐廳展出

問到打理方面有甚麼心得，他說：「真係要好勤力打掃，3、4日就要掃佢哋身上啲塵，因為點都會鋪塵。」說到雕塑很精緻，清理時亦要很小心，否則很容易破損，他即說：「係好容易爛，所以要保存得好好，唔爛嘅話，擺番3、5、7年就會升值，當然要睇吓係咩款，如果靚嘅話，10年可以升值好多，而北京呢度有人幫我睇住，屋企嗰啲就要靠自己，一清理就足足用1個月去搞。」

他又透露今年年底會有新搞作，打算將現時北京博物館的珍藏運到深圳：「我會同Partner投資1間餐廳同Bar，客人可以一邊食嘢飲嘢，一邊欣賞雕塑，有人出合理價錢嘅我會賣，到時每個玻璃櫃會擺個獨立嘅公仔，唔同嘅Size都有，同埋嚟緊會推出一系列自己設計嘅Figure。（設計咩類型？）會做貓先，係有型、特別嘅貓，嚟緊可能會同珠寶商合作，喺Figure上面加上黃金、白金甚至鑽石，而且係限量版發行。」

親自設計限量版雕塑

吳卓羲多次表示這些雕塑不是用來玩的，全部都是藝術品，每一個都非常脆弱，一碰一撞都不可以，農曆新年後他會進行設計的第一步，之後正式做個樣辦，吳卓羲親自設計的限量版雕塑即將誕生！