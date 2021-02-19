許靖韻唱片封套變「婚紗照」　忍尿忍足10個鐘

歌手許靖韻（Angela）推出EP《Step Forward》，共收錄了5首歌，她稱這為「友情專輯」，因為邀得很多好友幫手：「全碟歌詞由張楚翹包辦，我之前都有好多歌係佢填詞；《謝謝對不起》就係徐浩監製，由我新人已經開始合作，認識咗好多年，好似睇住我大咁，所以佢哋兩個對我已經好熟悉，大家好有默契；《別為我好》就係好朋友林奕匡作曲，一直都好欣賞佢嘅歌，今次鼓起勇氣向佢邀歌，促成咗第1次合作，碟入面亦都有同佢嘅合唱版。」

而《代罪羔羊》則由她親自作曲：「今次係新嘗試、新方向，雖然唔係坊間接受度高嘅曲風，但自己好鍾意，嚟緊都會寫多啲唔同曲風嘅歌畀大家。除咗作曲，我都希望可以幫自己填詞，一首歌嘅曲、詞、編、監都係自己個名，係我嘅目標。」

她之前特別到郊外拍攝唱片封套，由天光拍到天黑共10小時，她穿着又重又長的白色紗裙，笑言像拍婚紗照：「着住好華麗嘅禮服裙彈住鋼琴，好公主、好童話。」每次拍攝都會有不少蝦碌事發生的她今次亦不例外：「今次喺山上拍攝，冇廁所、亦冇地方換衫，特別係呢條紗裙勁大條，上車換衫已經塞爆咗架車，多謝同事人肉擋住架車畀我換衫。」問到冇廁所去，如何解決生理需要？她笑言：「所以我冇乜飲過嘢，同埋唯有忍，忍足10個鐘！」