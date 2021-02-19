富三代鍾培生100萬撩隻揪　林作大番200萬咁回覆

「工廈大王」鍾江海孫仔、有「香港電競之父」之稱的鍾培生最近開了個人視頻頻道，身為百億富三代的他曾透露每年都會用100萬去回饋會員，而且人人有獎，獎品包括iPhone、按摩椅、衣服以及魚子醬等。豈料一向喜歡四處惹火頭的林作說：「抄我100萬？」結果觸發了一場擂台隻揪事件。

早前林作稱需要籌100萬為保險團隊請100人，更不惜割愛出售名牌西裝，其金額與鍾培生不謀而合，林作隨後向對方說：「抄我100萬？」鍾培生見狀，隨即點名向林作挑戰，聲稱：「你咁想紅我幫你，我哋打一場，你贏咗我幫你找100萬，你輸咗我都畀30萬你。」

然後林作又分享了自己的「練拳照」，並寫下：「驚都未驚過，我打開！」更再出Post眾籌70萬作為打輸的補貼。不過說時遲那時快，鍾培生就加碼：「港幣一百萬我輸贏都畀你，我依家book場搵製作同寫合約，你唔使講咁多廢話，你簽約唔好縮沙就ok！」此時已在網絡討論區掀起熱話，有網民更表示支持鍾培生打敗林作，又建議林作舉白旗投降直接袋走100萬。

事件發酵大半日，林作在今日凌晨又再次拍片回應鍾培生，表示願意掉轉頭「送錢」給鍾培生：「嗱，鍾培生先生，我諗過㗎喇，以下係我嘅答覆，我畀200萬港紙你，你畀我打一鑊。」

鍾培生接受東網訪問說：「佢抽我水，我唔識佢，唔想同佢拉埋一齊，擂台上係平等嘅，等我幫佢紅，同佢隻揪。」他豪言跟林作不同Level，問是否好討厭被人抽水？他說：「睇吓邊個，我冇嬲，只係想幫香港人出氣，我諗所有香港人都想我揼佢，唔鍾意講廢話，佢又乜又物，講廢話，（對佢好反感？）覺得佢冇誠信，有錢冇錢都好，唔好講完就算，咁樣唔值得人尊重，有欠修養。」

記者致電林作，他說：「擂台係佢主場，我未打過，如果接受挑戰，都要時間練，已經有成打教練inbox我，話教我功夫幫我打贏佢，有詠春、泰拳和軍用菲律賓武師都有，佢都希望我唔太廢，唔使咁急打。（佢話你冇誠信？）我冇應承，唔算冇誠信，探討方式，唔使咁急，畀啲耐性和時間我，（咁多位武師自薦，你最想學邊門武術？）詠春，暫時得一個詠春師傅自薦，未滿意。」鍾培生2018便打擂台，對於未打過的林作來說，肯定不夠打？他說：「我未睇過佢打，不過有探子向我匯報，及畀咗數據我，話佢得副偈，唔係咁勁。」他再死口堅持自己冇抽對方水，說：「佢真係抄我講100萬。」

而鍾培生透過公關公司出聲明，指他對林作的誠信極度質疑。百萬現金、場地及合約已備，着林作上擂台一戰。

現在人人等食花生，賭王四房公子何猷君都食埋一份，他在鍾培生的社交網留言寸林作，叫他不要縮沙，而JW的男友Tarzan即叫猷君快點回港等睇戲！