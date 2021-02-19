超長氣+隔音強　試聽英倫之聲

來自英國的Cambridge Audio以高階音響聞名，近年開始進軍耳機界，新作Melomania Touch繼續主打英倫調音，等小記立刻測試一下！

作為Melomania 1的升級版，這款新無線耳機改用了更大的7mm石墨烯增強型驅動單元，支援aptX和AAC編解碼器，先天音色已有所提升。試聽24-bit音質的《百年樹木》，人聲清晰乾淨，樂器聲別具層次，沒有人工化的機械聲音，整體像真度高，盡顯廠方50年調音功力。透過專用程式，用戶更可自訂6種均衡器輸出，當中「人聲」、「低音增強」模式就適合來聽天碟音樂及流行曲，全面照顧樂迷需要。

近年耳機都加入消噪功能，此耳機一樣有自家「透聲模式」，在巴士內測試，未開前會聽到轟隆車聲，但開後外間聲音瞬間隔絕，而且透聲程度可按以百分比逐級微調，比部分耳機一刀切來得周到。其他智能功能也有不少，例如親切的廣東話語音提示、大廠才有的「尋找我的耳機」功能，以及輕觸式指令等。

再說舒適度，耳機每邊僅重5.9g，廠方更表示耳機是依照3,000多對耳廓形狀的數據點製造而成，能帶來安全而舒適的極致體驗。實測的確舒服透氣，並配有多對矽膠耳翼及耳塞，大力搖頭也未見移位或鬆脫，運動也可放心佩戴。耳機的播放時間達到9小時，連同充電盒長達50小時，相當長氣。至於改善地方，雖然耳機內置Qualcomm QCC3020藍牙晶片，但偶有斷線問題，另外耳殼膠邊較容易沾上灰塵污漬，使用時就要勤力些清潔了。

同場加映︰港產耳機

香港品牌FAudio首個日本限定眾籌耳機Scale終於登陸香港，之前登上眾籌網Booster，並於短短1日內達成原定目標10,000,000日圓的4倍金額。耳機採用圈鐵混合設計，內有1個8mm動圈與1個全頻動鐵單元，並結合專利技術True Crossover Technology，令單元音色擁有更高的準確性和連貫性。