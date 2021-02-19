李亦喬為爸爸麵店結業落淚：細個喺舖頭食飯多過屋企

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）家人在元朗經營的麵店面臨結業，今日Monnie出席手機殼店開幕活動時提起此事也不禁淚流。她透露爸爸一直使用舊式手機，有意在爸爸退休後送對方一部智能手機，並以家人及店舖的相片訂製成手機殼作紀念，又想為爸爸拍一條記錄片，記下對方辛勞工作的點滴。

問到是否因為租金談不攏而結業？她表示：「我哋間舖做咗17年，一直係由業主代表律師同我哋協商，大家關係都好好，近2年因為社會運動同疫情，業主都有減租。去年10月我哋打算傾新租約時，對方話我哋拖欠6位數租金，好突然咁收到提告紙，跟住大家都拒絕溝通，事件交畀律師處理，排期下月審理。」

她坦言今個新年因此事而過得很不開心，大家都失眠多個晚上：「我哋對鋪頭嘅感情好深厚，我細個喺舖頭食飯多過喺屋企，如果唔係有呢間舖都唔會有『牛雜妹』呢個名，我都唔會入到行畀大家認識，所以好難過。」她邊說邊忍不住流淚。問到經濟上有否問題，她自言被指拖欠的租金並非小數目，但可以負擔到：「只係爸爸年紀大，佢退休無問題，但唔想搞到咁唔光彩，老人家會唔開心，但大家喺對方面前都要表現到好堅強。作為女兒，我可以做到係請律師，希望事件可以和平解決，相信係雙方中間有所誤會。（會唔會另起爐灶？）依家舖頭仲做緊，都有好多朋友搵我，但始終間舖係家人，要同家人商量。」