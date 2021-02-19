郭晉安撐老婆學歷靠自己　湯洛雯情人節失蹤原因係？

藝人郭晉安（安仔）、湯洛雯（靚湯）、譚俊彥、王君馨、譚凱琪等，今日為無綫熱播劇《失憶24小時》宣傳，大玩遊戲之餘，又齊齊「撈起」取其好意頭。安仔孖靚湯受訪，講到前者太太歐倩怡於社交平台Post四方帽相，開心宣布以一級榮譽畢業「食物及營養學榮譽理學士」，卻惹來酸民攻擊，指她靠老公面子入學、兼用錢換學位，安仔聞言即時護妻：「讀書就梗係要畀錢。（抹殺咗太太努力。）當然啦！唔好侮辱畀一級榮譽佢嘅教授，佢哋係專業嘅。」

開心事但被講閒話會心痛老婆？他說：「娛樂圈嘅人係有啲經歷，佢係半個娛樂圈人，好多人會問娛樂圈人讀唔讀到書，佢又真係做到出嚟，依家仲好努力繼續讀緊，會愈讀愈高，好難得佢搵到自己嘅興趣，雖然辛苦，但開心，佢仲話遲啲想做科研上嘅嘢，好支持佢。」又叫酸民留待太太攞更高學位時再酸過。

早前盛傳靚湯8月跟男友馬國明拉埋天窗，就連安仔都抵死笑話8月得閒，靚湯終極否認，更再三表示是最後一次為傳聞回應：「真係冇！都否認過好多次，我諗大家都悶悶哋，話我哋好煩惱個賓客名單，我一路睇一路笑，講埋今次真係唔想再延續落去，希望大家高抬貴手！一有好消息會同大家講。」安仔亦忍不住跳出救靚湯：「今年唔好問啦！下年先問啦！」

追問靚湯為何情人節不出席宣傳？她解釋指因為新年忙於拜年、兼又要幫男友慶祝生日，再問車牌率先入馬家，她笑說是幫男友慳錢：「佢屋企人唔揸車，咁就加埋我個車牌落去唔好嘥。」馬國明現跟安仔合拍《白色強人II》，問到可有見對方經常春風滿面？他說男人老狗不會過問，現今社會又沒有適婚年齡，笑問會否提早傳授擺酒Tips、夫妻相處之道、生B秘笈給一對戀人？他抵死笑指自己當年結婚都好迷糊，猶如進入了結界：「真係失晒憶！（畀人隊冧咗？）自己都想隊冧自己，藝人結婚唔係2個人嘅事，擺10間酒樓都唔夠！最緊要識多啲朋友！」