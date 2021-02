環保時「袋」432Hz ARIGATOTE

「BYOB」一詞最早出現於上世紀70年代,最初泛指Bring Your Own Bottle,意思是提示參加派對者自備飲品,其後逐漸演變出Bring Your Own Beer、Bring Your Own Beef或Bring Your Own Basket等等不同意思,至90年代於香港就將「BYOB」詮釋為Bring Your Own Bag,呼籲大眾自備購物袋,減少使用一次性即棄膠袋。

一直提倡慢活態度及大自然氛圍的本地選物店432Hz,今年推出的432Hz ESSENTIALS PROGRAMME生活企劃,就從此環保概念引伸出可循環再用的環保購物袋「432Hz ARIGATOTE」。除了取名巧妙地融入日文Arigatou(謝謝)之外,袋款設計靈感更是源自美國傳統超級市場常見的「THANK YOU TOTE」,更特別將透明塑膠物料換成擁有高強度抗撕裂、耐磨及防潑水機能的Nano Ropstop格紋纖維布。分別推出Sand(沙色)及Olive(橄欖綠色)兩款大自然色系,擁有強大收納能力,並可從70 x 38cm摺疊成17 x 6cm,方便大家日常外出時攜帶實踐「BYOB」的良好購物習慣。