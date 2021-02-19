【美女饕廚】大坑鐵板燒篇

今次為大家介紹一間位於大坑的鐵板燒店，餐廳擁有米芝蓮一星，主廚為Chef Mok San。我選了坐在開放式主廚吧枱座位，觀看每道菜的製作過程，非常令人感到期待和興奮，與廚師的互動，更充分體會到廚師對菜餚或優質食材的烹製熱誠。

先來第一道菜是沙律，十分精美，裏面放入水牛芝士、番茄、蘿蔔、秋葵和火箭菜，上面鋪上生拆螃蟹肉，鮮甜美味，再配上魚子醬和意大利油醋汁，令人耳目一新，非常開胃。

第二道菜開始便是既精緻又優雅的鐵板燒，每一道菜都在燙熱的扁平金屬板上燒煮。下一道菜是用海膽奶油醬醃製的鯛魚，絕對美味。這道菜之前都有介紹過，是我食譜裏其中一道菜式，只要油溫拿捏準確，其獨特的魚鱗變成非常酥脆。同時，它一點也不油膩，魚肉仍能保持柔軟嫩滑，我絕對喜歡酥脆與嫩滑的口感對比，配上海膽奶油醬令層次昇華，既豐富又美味的搭配。

下一道菜是燒鰻魚，用本地新鮮白鱔，皮煎至脆身，而鰻魚肉口感極具彈性，跟自製的蒲燒汁，香味馥郁！之後是一道菜是紅蝦意粉，蝦肉能保持蝦肉爽口彈牙，用紅蝦頭部膏和自製醬汁配搭意粉，是罕見的鐵板燒菜式，非常惹味。

最後一道菜是A5日本特級牛肉和烤菜，和牛煎至3成熟，入口慢慢融化。金菇每一條都炒至脆身爽口，簡單的一道菜，已看得到主廚的功架。

饕廚貼士：家做紅蝦意粉

1. 先煮熟意粉備用。

2. 取出蝦身去腸，煎焗2分鐘備用。（蝦肉煮至5成熟，才能保持蝦肉爽口彈牙，過熟會令肉爛鬆散。）

3. 炒香蒜頭、洋葱、番茄，加入白酒和蝦頭膏做醬汁，放入意粉攪勻上碟，再放上蝦身即成。

*可以參考我的食譜書《教煮米芝蓮法式家常菜》，紅蝦意粉是其中一道菜式。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）