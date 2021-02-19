藝人結婚生B轉運！羅子溢B女好腳頭帶挈搵銀

人生往往都好奇妙，有時撞啱個Timing遇到對的人，或者每做一個抉擇，命運就會改變，好似有唔少藝人搵到個腳頭好嘅另一半，或者生咗個好腳頭嘅BB，就隨時會由逆境變順境，事事如意，帶旺自己同家人添！

羅子溢 楊茜堯

藝人羅子溢同老婆楊茜堯當年拍《On Call36小時》撻着，雖然嗰陣呢對年紀相差5年嘅姊弟戀，唔係咁多人睇好，但係佢哋結婚之後，子溢個事業就愈來愈順，密密北上拍戲搵銀，佢個「沙僧」造型仲大受內地觀眾歡迎，人氣急升！上年佢同楊茜堯生咗個B女，呢個B女腳頭亦相當好，就算疫境下佢都繼續有唔少劇拍，好似依家熱播嘅《陀槍師姐2021》咁，最近連楊茜堯都復出，仲同羅子溢婚後首度合作，一齊返內地拍劇搵奶粉錢！

梁芷珮

藝人梁芷珮近年憑無綫J2旅遊節目《潮什麼》系列，成功入屋，育有2仔1女嘅佢，就算喺疫境下，依然密密拍廣告吸金，單計廣告收入已達7位數字！靠人母形象大受歡迎嘅佢，話以前啲人唔知佢結咗婚同生咗3個小朋友，到咗大家都知道佢有家庭之後，反而咁受歡迎，令佢都好意外，佢仲受到腳頭好嘅仔女帶挈，不時一家出動去拍廣告搵真銀，真係旺到爆！

黃敏奕

藝人黃敏奕同曾國祥由開始拍拖到結婚，曾國祥個事業就愈來愈好，近年執導嘅電影好似《七月與安生》、《少年的你》等都大獲好評，上年仲勇奪金像獎最佳導演。而黃敏奕嘅老爺曾志偉最近獲委任為無綫高層添，一家人事業都咁順利，網民都大讚佢腳頭好！

胡杏兒

要數到佗B好腳頭，一定要數胡杏兒啦，依家佗緊第3胎嘅佢，早前仲有份亮相內地央視春晚，又要為綜藝節目開工，直頭做到冇停手！其實佢佗第1胎嗰陣，撞正內地播放佢演出嘅劇集《那年花開月正圓》大受歡迎，佢嘅演出備受讚賞，因而人氣急升，成功打入內地市場，狂接產品代言密密吸金。

謝安琪

歌手謝安琪同老公張繼聰結婚後，生咗一對仔女，佢哋亦受到BB帶挈，令事業愈戰愈勇！睇番佢哋大仔張瞻喺2007年出世，謝安琪嗰年就首奪叱咤樂壇女歌手獎，到咗2008年就推出咗佢嘅經典歌《囍帖街》唱到街知巷聞，橫掃樂壇頒獎禮，風頭可謂一時無兩，你話呢個BB係咪腳頭好好呢！而張繼聰就劇接劇，演技大受讚賞，近年仲不斷拍戲，唔再係「女人背後的男人」，而係擔起頭家做一家之主！