王君馨被網民批刁蠻　譚俊彥：咪咁快下定論

藝人譚俊彥與王君馨（Grace）於無綫熱播劇《失憶24小時》宣傳，講到2人於劇中飾演夫妻，有連場吻戲，Grace表示老公冇睇，而譚俊彥就謂同老婆一齊睇：「雖然佢明係拍劇，但佢（老婆）有睥咗你一眼，哈哈！」

提到有網民指Grace角色刁蠻好嘈吵、尖叫聲好難頂，她指都有留意到評論：「呢個角色係我演過最唔理性、最感情用事、刁蠻，講幾句就拎晒啲錢離家出走，作為演員都想演好個角色。」譚俊彥亦謂：「如果啲觀眾覺得佢嘈，即係佢做得好，角色效果係咁，同埋係劇本嘅舖排，之後會好Sweet！唔好咁快下定論。」

全副身家畀晒老婆

問Grace是否對住老公都好刁蠻？她說：「梗係冇咁蠢！劇入面我哋係反面教材、有好大反差，同埋佢啲錢本身係我啲錢，佢唔係好鍾意管數，所以就畀咗呢個『重任』我。」譚俊彥就透露全副身家畀晒老婆：「我身上面得番張八達通，有得自動增值好巴閉㗎啦！」

放寬晚市堂食嗌興奮

講到現時放寬晚市堂食，身為西餐廳老闆的譚俊彥興奮說：「爭好遠！（目標追回赤字？）冇諗過，繼續營運就已經好感恩，以前啲嘢唔好諗，希望大家有得出糧，因為都仲爭緊糧。」並自爆Partner已經冇出糧3個月，自己亦一直冇出糧：「餐廳賣唔出嗰啲都要自己用錢買，同個女講日日食牛扒。」而Grace相當捧場，笑指會連續2日幫襯。