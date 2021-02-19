你不可不知的林作「七」事！

一向口不擇言的林作因一句：「抄我100萬？」結果辣㷫「工廈大王」鍾江海孫仔鍾培生，更引發100萬現金擂台戰，而林作為出位博花生度高，歷年的「消費式」言行舉止，誓不驚人不罷休，林作「七」事，點可以唔知？

第1事：抽死人水

從事保險業的他，見電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman病逝，竟然叫大家記住買保險，即犯眾怒！

第2事：玩假結婚博頭條

去年大除夕驚傳和裕美在家註冊，網晒禮服照的他，最後承認是「造假」：「當做吓新聞好笑吓！」

第3事：裸跑找數

曾豪言美國總統選舉如拜登勝出「夜晚12點放工廣東道裸跑」，期間曾「笠水」想縮沙，最後網晒裸跑片，但以「格仔」遮下半身惹網民質疑。

第4事：西裝炫富

聲稱做保險收入可觀，大晒價值逾6萬元的英國名牌西裝，網友怒插：「最慘你着咗個樣似深水埗嗰啲！」

第5事：踩舊愛麥明詩

發文稱「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝」惹網民力批零風度，麥明詩神回：「唔想中圈套！」

第6事：幫女友搓胸

為宣傳豐胸產品，林作出手為半裸裕美搽豐胸膏，網民力插猥瑣，他卻反擊「唔識欣賞」，辯稱為隔空假動作。

第7事：屈阿媽

亂噏指母親是「跳舞群組」並已醒目地返內地「風流快活」，即令人以為其母染疫並有「特權」，他即澄清只是說笑玩嘢。