水澤麻衣　愛美神飛彈　無乳倫比

見到愛美神呢三個字，相信唔少人會諗起《鐵甲萬能俠》，亦會有人諗起心口擁有愛美神飛彈嘅巨乳索女。而今日睇完介紹之後，大家應該只會諗起一位寫真女優，佢就係水澤麻衣喇！點解？因為佢對愛美神飛彈真係好大好靚呀！

天然真波

做人有時唔使話事事追求完美，如果成日都係咁，人生真係會出現好多煩惱，而且亦會少咗好多眼福！我想講嘅係日本寫真界中，有唔少顏值唔高但身材一流嘅女優，好似野野宮美紀咁，就被稱為「顏值1分，身材100分」，至於今日同大家見面嘅水澤麻衣亦同佢不相伯仲！

今年29歲嘅麻衣雖然個樣唔算標致，初出道時甚至被人取笑雙眼有些少鬥雞眼，咁點解仲可以繼續拍寫真呢？咪就係因為佢副偈正到無與倫比囉！胴體夠弗夠火辣，腰幼臀圓之餘，上圍對H奶呈誘人嘅木瓜形，感覺堅挺又飽滿，從其寫真演出中，亦可觀察到對H奶可塑性極高，證明夠晒天然且彈力相當高，絕對係品質絕佳嘅天然真波。

童心未泯

地下女子團體「仮面女子」中有好多成員都係身懷巨乳，後來仲跳出團體成為知名寫真女優，好似天木純及上矢惠里奈就係好例子。而麻衣亦係嚟自呢個團體嘅成員，同樣一邊活躍舞台，一邊拍寫真展露自己嘅驕人身材。由於佢比較注重團體嘅工作，所以隔咗4年之後，最近先再次推出寫真碟，由於佢身材火辣，更喜歡喺演出中展露下乳，所以就被封為「下乳愛美神」。

阿妹表示未來會爭取更多機會大騷身材，另外仲定下兩個目標，一個係希望自己新開設嘅社交網吸納到10萬名追隨者，另一個就係可以同佢最愛嘅卡通角色My Melody合作，估唔到阿妹已經成29歲，但係仲童心未泯喎！

水澤麻衣最鍾意就係狂騷自己嘅火辣胴體，所以大家Click入去佢嘅社交網，就可以見到大量阿妹嘅自拍性感照，肯定大飽眼福喇！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：35H-23-34