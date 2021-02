有人話如果睇四仔校靜音,咁唔睇好過啦!講得冇錯,皆因睇四仔唔止睇畫面,脫星嘅興奮尖叫聲,先至可以感受到佢哋有幾咁High。今次介紹嘅3部作品,套套都超高分貝,真係聽出高潮呀!

專嗒已婚男

有乜嘢比周圍搵男人曳曳嘅女人更加放蕩?咪就係就算知道對方有老婆,仍主動埋身嘅女人囉!呢套由Naughty America推出嘅《I Have A Wife #57》,正係以此為主題。由Diamond Jackson、Ashley Adams、Sabrina Banks等脫星演出,故事講一班好色成性嘅索女,任何男人都會成為佢哋嘅獵物,尤其最愛有婦之夫。有一日,佢哋分別遇到心儀已婚男士,唔單止高大威猛,兵器更係加大碼,慾火高漲嘅佢哋梗係唔會放過機會,施展渾身解數將對方征服。

充滿激情

美國嘅後花園題材作品,出晒名脫星喺演出時都會叫到拆天,講到叫得夠響亮又夠動人,Spizoo炮製嘅《Anal Pleasures》可以話係近期最正嘅一套。由四仔名導CZ Muse執導,搵嚟Cherry Kiss、Alexis Crystal、Veronica Leal等火辣脫星演出,片廠稱呢個陣容不但充滿激情,而鍾愛後花園玩意嘅佢哋,更會用盡各種床技滿足男士嘅慾望。當中Cherry Kiss嘅演出最為吸睛,重點梗係聽吓佢嘅激情叫床聲啦!

勾引司機

慾望要嚟嘅時候,真係點都擋唔住!至於點樣擋唔住法呢?想知嘅話,就要睇吓呢套由Bellesa Films製作嘅《I Can't Help It #2》。由Kyler Quinn、Laney Grey、Aila Donovan等索爆脫星演出,全片分為4個單元故事,並以女性角度出發,講述佢哋慾火焚身時,主動出擊搵仔發洩。當中以Kyler Quinn一段最搞笑,飾演超模嘅佢,喺表演途中突然慾火急升,諗住返度假屋搵仔曳曳,點知途中實在忍唔住,見到接送司機身型大隻,於是勾引對方入屋,不過一度春風仲未夠,梅開二度至夠滿足。

碟評

今次推介3套作品演出嘅脫星,位位都係床上叫得之人,其中以《Anal Pleasures》嘅叫床聲最為激烈。如果喜歡叫得有味道又夠挑逗性嘅話,《I Have A Wife #57》呢套講姣溝有婦之夫嘅作品,就啱晒口味。想睇得開心又過癮,就一定係充滿喜劇元素嘅《I Can't Help It #2》,事關劇情包羅偷食男鄰居、情挑前男友、姣嗒好友男朋友等,令人愈睇愈興奮。