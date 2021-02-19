有人話如果睇四仔校靜音，咁唔睇好過啦！講得冇錯，皆因睇四仔唔止睇畫面，脫星嘅興奮尖叫聲，先至可以感受到佢哋有幾咁High。今次介紹嘅3部作品，套套都超高分貝，真係聽出高潮呀！

專嗒已婚男

有乜嘢比周圍搵男人曳曳嘅女人更加放蕩？咪就係就算知道對方有老婆，仍主動埋身嘅女人囉！呢套由Naughty America推出嘅《I Have A Wife #57》，正係以此為主題。由Diamond Jackson、Ashley Adams、Sabrina Banks等脫星演出，故事講一班好色成性嘅索女，任何男人都會成為佢哋嘅獵物，尤其最愛有婦之夫。有一日，佢哋分別遇到心儀已婚男士，唔單止高大威猛，兵器更係加大碼，慾火高漲嘅佢哋梗係唔會放過機會，施展渾身解數將對方征服。

充滿激情

美國嘅後花園題材作品，出晒名脫星喺演出時都會叫到拆天，講到叫得夠響亮又夠動人，Spizoo炮製嘅《Anal Pleasures》可以話係近期最正嘅一套。由四仔名導CZ Muse執導，搵嚟Cherry Kiss、Alexis Crystal、Veronica Leal等火辣脫星演出，片廠稱呢個陣容不但充滿激情，而鍾愛後花園玩意嘅佢哋，更會用盡各種床技滿足男士嘅慾望。當中Cherry Kiss嘅演出最為吸睛，重點梗係聽吓佢嘅激情叫床聲啦！

勾引司機

慾望要嚟嘅時候，真係點都擋唔住！至於點樣擋唔住法呢？想知嘅話，就要睇吓呢套由Bellesa Films製作嘅《I Can't Help It #2》。由Kyler Quinn、Laney Grey、Aila Donovan等索爆脫星演出，全片分為4個單元故事，並以女性角度出發，講述佢哋慾火焚身時，主動出擊搵仔發洩。當中以Kyler Quinn一段最搞笑，飾演超模嘅佢，喺表演途中突然慾火急升，諗住返度假屋搵仔曳曳，點知途中實在忍唔住，見到接送司機身型大隻，於是勾引對方入屋，不過一度春風仲未夠，梅開二度至夠滿足。

碟評

今次推介3套作品演出嘅脫星，位位都係床上叫得之人，其中以《Anal Pleasures》嘅叫床聲最為激烈。如果喜歡叫得有味道又夠挑逗性嘅話，《I Have A Wife #57》呢套講姣溝有婦之夫嘅作品，就啱晒口味。想睇得開心又過癮，就一定係充滿喜劇元素嘅《I Can't Help It #2》，事關劇情包羅偷食男鄰居、情挑前男友、姣嗒好友男朋友等，令人愈睇愈興奮。