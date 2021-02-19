監製前爆喊！傅嘉莉擔心奸角做唔嚟：價值觀好唔同

藝人傅嘉莉（Kelly）、楊潮凱及周志文因合作劇集《衝上雲霄II》而成為好友，3人日前到龍蝦灣執垃圾，為清潔香港出一分力，不消半小時每人已執滿2袋垃圾，可謂「滿戴而歸」！

Kelly認為環保及資源重用很重要，3人喜歡行山又做想些有意義的事，故組織是次活動，潮凱稱近年在山頭見得最多的垃圾是口罩，他呼籲：「希望大家有番個責任感，自己跌咗個口罩自己執番。」志文自爆以前試過在網上申請加入執垃圾群組，但至今仍未輪到他。

3人老友鬼鬼不時相約見面，但工作上合作機會不多，Kelly期望能一齊拍攝綜藝節目，她笑問：「人哋係Running Man，我哋係咩好？」潮凱搞笑謂：「我哋係Running Gag！」直言想做公路旅行節目，揸車去不同地方介紹當地風土人情。

潮凱自薦為志文MV執導拍微電影

而回顧過去一年，Kelly首次挑戰奸角：「初時有喺監製面前喊，因為覺得自己未必做到，角色嘅價值觀同自己好唔同，多得監製、導演同對手嘅信任，愈拍愈開心。」潮凱去年就首次擔任電影導演，他期望今年可安排在院線上映。至於志文計劃今年推出2首歌，並多寫勵志歌發放正能量，潮凱建議志文將MV拍成微電影，自薦做導演，由Kelly做打燈及場務，Kelly聞言即說：「我怕其他演員集中唔到精神喎！」