男男戀題材勁大膽！何嘉莉闊別9年錄音自封「緊張大師」

歌手何嘉莉（Lillian）重新演繹經典歌曲《兩種人》，相隔廿多年，經過重新編曲的《兩種人Love Follows》正式推出。要重新演繹此曲，她坦言不容易，因為以往整體感覺少女味重，但現時因為自己過往的經歷，加上聲線的變化，她及監製舒文都希望以新方式、更成熟的方式演繹：「好容易將以前嘅感情擺咗落去，今次嘅全新編曲加咗電子、搖滾元素，出嚟個感覺、效果都好滿意。」

事隔9年再踏錄音室，她自爆錄音時超緊張：「我係緊張大師，希望有啲方法令自己放鬆，所以今次錄音我都有準備咗啲紅酒，哈哈。」她亦坦言今次很開心和音部分都是自己主理：「以前全部和音都係人哋唱，今次終於有機會可以唱番自己嘅和音，覺得好好玩。其實唱和音都有另外一個難度，因為唱慣咗平時嘅melody，唱和音係完全另外一樣嘢。」

而MV故事則加入BL（男同志）題材，她謂是導演莊少榮的主意：「我聽到嘅時候好surprise，但好鍾意，因為呢個題材好真實，好貼近呢個新世代嘅愛情世界、愛情觀，愛係冇分種族、界限。我依家呢個status（狀態）再演繹》，已經成熟咗好多，人生又經歷咗好多唔同嘅嘢，所以用呢個題材去演繹好有新鮮感。」她認為勇敢追尋自己喜歡的事情才對得住自己人生。