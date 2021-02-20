向米芝蓮名廚偷師　蕭正楠研究菜式餐廳有得食

藝人蕭正楠向來識煮幾味，最近更為myTV SUPER自家製的高級飲食節目《Testing Menu》擔任主持，一連拍了10集，與多位星級大廚齊齊研究菜式，炮製包括中、西、意、法等不同地方的星級名菜。日前，阿蕭就去到尖沙咀一間法國餐廳，跟米芝蓮法國大廚Chef Nicolas Boutin齊齊研發菜式，新菜式之後都會收進每一間餐廳的Menu入面，阿蕭今次可謂威盡香港廚壇！

帶翠如食好嘢

他受訪時說：「今次都大開眼界，真係只有節目入面先會遇到咁多米芝蓮廚師，我哋今日整咗個黑松露洋葱，真係好有層次，廚師喺每一層洋葱入面放咗黑松露入去，好精緻。」說到菜式會在各餐廳登場，屆時可會帶老婆黃翠如逐間品嘗？他說：「梗係會！有好嘢食梗係要帶佢去，從來辛苦嘢都係我做，今次Chef都有叫我帶埋太太嚟，好想親手整畀佢食。」

新年煎糕二人世界

問到廚藝是否大躍進？阿蕭說：「翠如真係覺得我煮嘅嘢好食咗、層次多咗，佢係我隻白老鼠。（老婆嘴唔嘴刁？）佢唔嘴刁，我哋兩個都好簡單。（會唔會同翠如惡補廚藝？）唔好浪費時間喇！佢依家係藝術家，鍾意畫畫同玩陶瓷，本身佢都係藝術家嚟，依家多咗時間，咪多咗樣興趣。」疫情之下工作不多，問為何不積極造人？他即扯開話題：「我哋已經好好做人㗎喇！等佢食多啲嘢先，佢好弱雞！」

疫情關係，阿蕭新年在家中與老婆煎糕食，問有否挑戰自家製蘿蔔糕？他說：「都知步驟點整嘅，不過唔會啦，我外母整啲糕好好食㗎！都係食外母嗰啲。」